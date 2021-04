Probabilmente è la parte della casa che più ci pesa pulire. Eppure, è praticamente il posto che può accumulare germi e batteri più velocemente. Per questo bisogna armarsi di pazienza e buona volontà e cominciare con le pulizie. Armati di detergenti vari, guanti e panni in microfibra procediamo poco per volta. E poi per finire passiamo lo straccio o il mocio sul pavimento. Fieri del nostro lavoro, torniamo in bagno e puntualmente vediamo capelli intrappolati sulle piastrelle. Peletti o piccoli residui di polvere ai lati dei sanitari. Ma come è possibile se abbiamo pulito bene tutto?

Solo in pochi lo fanno ma questo è il segreto per eliminare completamente capelli e peli dal bagno

Non bisogna demoralizzarsi pensando di non aver pulito per bene. Infatti, il più delle volte non è un nostro errore. Gli accumuli di polvere e capelli sono difficili da rimuovere. Li intrappoliamo nel panno in microfibra mentre puliamo, vero. Ma quando andiamo a sciacquarlo puntualmente ne rimane qualcuno attaccato al panno. E ce lo portiamo dietro in ogni altro punto in cui puliamo. Ed è per questo motivo che poi ci capita che qualcuno sfugga al nostro occhio super attento. Questo perché in molti facciamo l’errore di credere che il panno bagnato sia sufficiente. Che rimuova tutta la polvere.

Non pensiamo mai di farlo eppure è la prima cosa che facciamo nel resto della casa

Quindi c’è solo una cosa da fare prima di cominciare a lavare il bagno. Ed è davvero semplice se ci pensiamo, ma non lo facciamo quasi mai. Stiamo parlando dell’aspirapolvere! Lo passiamo ovunque nel resto nella casa, eppure sono in tanti quelli che saltano il bagno. Prima di tirare fuori i detergenti passiamo dei panni cattura polvere sulle superfici più polverose. Come al di sopra del mobile bagno, ad esempio. Oppure sul bordo delle piastrelle dove comincia il muro. Poi passiamolo sul mobiletto e anche sui sanitari. E per finire passiamo l’aspirapolvere. Così elimineremo tutti i capelli volanti in un attimo. E avremo un bagno pulito e splendente!

In questo modo toglieremo capelli e polvere da superfici asciutte e verranno subito via. Poi passiamo al lavaggio e per finire concludiamo con il pavimento. E per averlo sempre splendente e senza aloni, possiamo usare un trucco. Per scoprirlo basterà cliccare qui.