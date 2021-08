In tutte le regioni italiane ci sono dei prodotti unici al Mondo. Da Nord a Sud infatti, il clima, le condizioni metereologiche, la geografia e il terreno portano i contadini, gli allevatori e i casari a stupire il Mondo con le loro creazioni. D’altra parte siamo uno di quei Paesi che fa della dieta mediterranea un vanto, una bandiera di orgoglio. A livello gastronomico e culinario, ciò che fa grande il nostro Paese non è tanto la presenza di molti prodotti diversi.

Il punto fondamentale da comprendere è la presenza dello stesso prodotto sotto infinite forme, sottospecie e colture. Abbiamo moltissimi tipi di porri, pomodori, melanzane, zucchine, patate e anche carote. Sarebbe quasi impossibile conoscerli tutti, anche se ci converrebbe a livello fisico e mentale. Per quanto riguarda le carote, ne coltiviamo anche di diversi colori e dimensioni. In particolare, solo in pochi le scelgono al supermercato ma queste carote sono gustosissime e naturali

Una meraviglia piemontese

Per trovare il luogo d’origine della carota del cuneese dobbiamo andare nel basso Piemonte. La natura ha creato uno spazio quasi teatrale per quella zona. Da una parte le Alpi chiudono la vista e proteggono il territorio da venti e tempeste troppo pesanti. Dall’altra parte abbiamo le langhe, che con i loro dolcissimi clivi danno al territorio una poesia unica al Mondo.

A Nord, il Po separa la zona dal Torinese e a Sud ritroviamo le Alpi che lo separano dalla Liguria. In questa zona, e specialmente attorno alla città di Cuneo, la sapienza contadina riesce a coltivare delle carote uniche al Mondo. Il prodotto finito si presenta con un colore che varia dall’arancione acceso a tonalità quasi rosate.

Uno dei segreti di quei contadini è la semina che avviene con costanza matematica da marzo a quasi inizio luglio. Questa scelta permette al prodotto di essere raccolto per molte settimane di fila, evitando il più possibile l’uso di celle frigorifere. Infatti, in questo modo i consumatori riescono a trovare sempre un prodotto fresco, con tutte le caratteristiche di gusto intatte. La loro dolcezza deriva proprio da questa sapienza e dalla tradizione contadina che vuole salvaguardare questa eccellenza locale.

Ciò che va anche sottolineato è la presenza di due piccoli torrenti che rendono il terreno sempre ricco di elementi fondamentali per le carote. Da un lato, infatti, scende dalle Alpi la Stura di Demonte e dall’altro lato corre il torrente Gesso. Il terreno alluvionale, a tratti perfino sabbioso, rende queste carote davvero uniche. Le possiamo trovare nei migliori mercati d’Italia.

