L’estate è ormai alle porte e questa stagione ci porta a consumare golosissimi frutti e dolci. Il gelato è proprio il re di questa stagione e che sia alla frutta o alle creme più varie è una delizia alla quale non possiamo rinunciare. Per quanto sia goloso, è risaputo però che mangiarlo provoca quasi subito il bisogno di bere. Come mai questo accade? In realtà, solo in pochi conoscono il vero motivo che porta ad avere molta sete dopo aver mangiato il gelato: scopriamolo insieme.

Non solo il gelato

Lo consumiamo nel periodo più caldo dell’anno proprio per darci sollievo dalle alte temperature. Il gelato però spesso ci provoca una forte sensazione di sete. In realtà, questo non accade soltanto con il gelato, ma anche con altri cibi e bevande. Questo dipende dalla quantità e dalla qualità di zuccheri utilizzati durante la preparazione e l’assunzione di un qualsiasi prodotto contenente zucchero e glucosio provoca sete. Ma non è tutto, scopriamo insieme il motivo della sete indotta dal consumo di gelato.

Gli zuccheri vengono rapidamente assorbiti dal nostro organismo e questo provoca un conseguente innalzamento dei livelli di glicemia. Questa è la reale responsabile dell’improvvisa voglia di bere dopo aver consumato un gelato. Inoltre, bisogna notare che c’è una notevole differenza tra un gelato artigianale ed uno industriale. Per produrre quelli industriali vengono introdotti molti conservanti ed additivi che non appena ingeriti generano in noi il bisogno di bere. Questo non accade con le produzioni artigianali: se infatti avvertiamo il bisogno di bere dopo averlo consumato è senz’altro per la presenza degli zuccheri.

Consigli

Ad ogni modo, il gelato resta uno squisito dessert da concederci nel periodo estivo. Ricordiamoci però di non consumarlo per toglierci la sete perché otterremo sicuramente l’effetto contrario. Infatti, il gelato non può sostituire una bevanda fresca o l’acqua. Se vogliamo consumare un prodotto fresco e più dissetante, scegliamo piuttosto un ghiacciolo alla frutta che è altrettanto delizioso e piacevole.

Approfondimento

