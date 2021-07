In questi ultimi mesi, sempre più persone si sono date da fare per abbellire il più possibile i propri spazi esterni. Dunque, balconi, terrazzi e giardini. Come possiamo immaginare, in tantissimi hanno scelto di affidarsi alle piante per donare un tocco di eleganza in più. D’altronde è senza dubbio la scelta più saggia che si possa prendere in questa occasione. Niente più delle piante, infatti, è in grado di aggiungere classe all’arredamento di uno spazio esterno.

Non sempre una passeggiata

Se è vero dunque che si tratta di una scelta condivisa e comprensibile, è altrettanto vero che bisogna essere consapevoli delle conseguenze. Le piante non sono solo oggetti di arredamento, ma sono anche, e soprattutto, esseri vivi e vegeti. Come tali, hanno bisogno di cure e attenzioni, così da non ammalarsi e riuscire a crescere il più sano e rigoglioso possibile.

Solo i più esperti fanno questo per coltivare il gelsomino e valorizzarne il colore

Prendiamo ad esempio l’amatissimo gelsomino. Stiamo parlando di una pianta che trova il suo periodo più florido proprio all’inizio della stagione che stiamo vivendo. Anche per questo ultimamente in tanti sono alla ricerca di idee per curarlo al meglio nell’orto. Bene, a tal proposito, scopriamo perché solo i più esperti fanno questo per coltivare il gelsomino e valorizzarne il colore. Ci riferiamo ad un’azione che molti potrebbero considerare banale, ma che si rivela in realtà un vero e proprio asso nella manica.

Stiamo parlando dell’abitudine di tanti, navigati ed esperti con le piante, di utilizzare le foglie ormai in decomposizione come fonte di nutrienti per la pianta di gelsomino. Difatti, queste foglie, ormai secche e sulla via della decomposizione, continuano a possedere importanti proprietà. Potranno, quindi, giovare alla pianta sotto diversi aspetti. Per sfruttarle non dovremo far altro che conservarle e, invece di gettarle, poggiarle sopra il terreno dove cresce il gelsomino. Vedremo, in poco tempo, come la nostra pianta crescerà più rigogliosa di prima e in tutta la sua bellezza. Tutto questo grazie appunto alle sostanze organiche e ai nutrienti racchiusi all’interno delle foglie.