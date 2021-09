La frizione è uno dei costi più pesanti per la macchina e per questo tutti ci stanno attenti. Tuttavia pochi sanno che ci sono delle abitudini di guida che potrebbero portarci a dover sostituire la frizione spendendo diverse centinaia di euro. Proprio per questo solo i guidatori esperti evitano questi 2 costosi errori che rovinano frizione e cambio.

Quando furono costruite le prime macchine, per capire se si potesse o meno cambiare marcia, bisognava ascoltare il motore ad orecchio. Se i giri non erano precisi l’inserimento della marcia avveniva con un rumore meccanico che si può avvertire anche oggi. Allora si dice che la marcia “gratta”.

La frizione un meccanismo per il cambio

La frizione è un meccanismo che permette di passare senza problemi da una marcia all’altra senza grattare. Un’ottima invenzione che però non è ancora conosciuta bene. Infatti non pochi commettono qualche errore di guida che potrebbe rovinarla.

Sulle macchine utilitarie i costi per cambiare una frizione possono arrivare fino a 500 euro. Ecco allora due consigli per evitare una delle spese più care dell’auto.

Solo i guidatori esperti evitano questi 2 costosi errori che rovinano frizione e cambio

Si commettono spesso 2 errori che sono anche due cattive abitudini di guida. Il primo è noto, ma a volte capita che si dimentica. Soprattutto per chi guida in città, si è costretti spesso a cambiare marcia e quindi a usare la frizione.

Capita così che invece di lasciare la frizione dopo averla utilizzata, si appoggia il piede sopra. Questo capita anche per chi guida a lungo fuori città. Sembra un comportamento del tutto senza conseguenze, perché in effetti il piede non sta spingendo la frizione.

Ma non è proprio così ed è possibile che il cuscinetto di rilascio entri in contatto con il coperchio della frizione. Si crea in pratica un attrito che con il passare del tempo comincerà a produrre rumore, guastando la frizione. La cosa migliore è di appoggiare il piede sul piccolo poggiapiedi situato alla sinistra della frizione.

Occhio al cambio

Ciò che invece pochi sanno è che è meglio non guidare con la mano sul cambio. Molti lo fanno perché permette di avere la mano già in posizione per cambiare marcia. Altri lo trovano un buon punto di appoggio per bilanciarsi o per cambiare un po’ posizione. Altri pensano che sia lo stile di chi guida in modo sportivo.

Tuttavia appoggiare la mano sul cambio può portare a spingere sui selettori delle marce e alla lunga a usurarli. Le conseguenze si faranno sentire sulle marce, che potrebbero avere difficoltà ad entrare correttamente. Meglio tenere ambedue le mani sul volante, che aiuta anche ad assumere una corretta posizione di guida.