Finalmente è giunto il periodo che in tantissimi aspettavano impazientemente. Le temperature sono ideali, le piogge ed il brutto tempo cominciano ad essere eventi sempre più rari, e quindi è a tutti gli effetti tempo di mare, spiaggia e sole. Dopo un anno come quello che abbiamo passato poi, passare una giornata a prendere il sole sdraiati sul lettino è un desiderio condiviso da milioni di persone. Per quanto sia piacevole e rilassante però, non dobbiamo mai scordarci di essere prudenti in queste particolari situazioni.

Proteggere la pelle

Non tutti purtroppo hanno ben chiaro i rischi di un’esposizione prolungata al sole. Molti infatti pensano che mettere la crema solare sia un modo per evitare le fastidiose scottature, eppure ahimè non è solo per questo. La crema solare protegge da problemi ben più gravi, che con il passare degli anni potrebbero arrivare se non si presta la giusta attenzione. La nostra pelle è sensibile e delicata, e va trattata come tale.

Solo gli esperti conoscono il talento di questo ingrediente contro le scottature solari lievi

Questa premessa era d’obbligo, e lo è sempre quando si parla di prendere il sole. Tuttavia sappiamo che potrebbe comunque capitare di non applicare bene la crema, o di addormentarsi sul lettino, e ritrovarsi a fine giornata con fastidiose scottature. Per quanto come detto si dovrebbe evitare, se accade molto raramente non c’è nulla di cui preoccuparsi. È utile però conoscere dei rimedi naturali incredibilmente efficaci che ci possano aiutare a sentirci subito meglio. Per questo scopriamo perché solo gli esperti conoscono il talento di questo ingrediente contro le scottature solari lievi.

Ci riferiamo alla fecola di patate. Ebbene si, questo alimento utilizzato in cucina ed anche nella pulizia di alcune parti di casa, come ad esempio abbiamo spiegato qui, sarà utile anche per alleviare il fastidio della scottatura. Difatti la patata, e dunque anche la fecola, presenta un’importantissima proprietà, ovvero quella lenitiva. Sarà in grado dunque di aiutare la pelle a ridurre l’entità del rossore, regalandoci così un piacevolissimo sollievo. Per sfruttare la fecola di patate bisognerà semplicemente unirla ad un po’ d’acqua, di modo da creare una pasta applicabile. Spalmarla sulla pelle interessata dal rossore e lasciare che questa faccia il resto.