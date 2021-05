Basta un piccolo angolo multicolore del nostro giardino per farci scaricare i pensieri della giornata. Potenza dei fiori e delle piante. Si chiama “dendroterapia” e non è una malattia, bensì il benessere che piante e fiori possono donarci solo con la loro presenza. E, ovviamente, le nostre cure. Ma, siamo al corrente che il nostro giardino potrebbe essere ancora più bello con degli accorgimenti speciali? Solo gli architetti per giardini conoscono questo segreto eccezionale per l’abbinamento dei fiori e la creazione di un effetto da sogno.

La consistenza e l’effetto

Si chiama “texture” e, nonostante l’abbiamo importata dall’inglese, questa parola ha origine latina. Non è facile tradurla perfettamente, perché raccoglie in sé una serie di aggettivi e concetti particolari. Gli specialisti però la usano per definire gli insiemi di colori e immagini per far risaltare una superficie. Magari i nostri Lettori che amano computer e moda ne avranno certamente sentito parlare. Ma a noi interessa per il nostro giardino. Per dargli consistenza ed effetto cromatico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Scegliere le piante per le foglie e meno per i colori

Solo gli architetti per giardini conoscono questo segreto eccezionale per l’abbinamento dei fiori e la creazione di un effetto da sogno, guardando alle foglie. Eh sì, perché ribaltiamo per una volta il concetto di scelta dei fiori e pensiamo alle foglie. Con un ragionamento molto pratico. Se vogliamo abbinare delle piante, quanto durano i fiori? Spesso troppo poco. Le foglie, invece? Quelle sono perenni. In alcune piante, addirittura, cambiano il colore durante l’anno. Ed è da questo principio che dovremo ragionare per abbellire il nostro giardino.

Non solo colore ma anche disegno

Dicevamo che la texture si occupa anche della grafica, non solo dei colori. Ecco, allora che, per avere un giardino bellissimo, dobbiamo pensare anche alla trama. Alla forma geometrica delle foglie. Pensiamo anche solo alla varietà di foglie che possiamo avere. Grandi e piccole, strette e larghe, spinose e vellutate, lucenti e opache. Rivoluzioniamo il nostro concetto di giardino e otterremo degli effetti straordinari.

Approfondimento

Basta questo intelligente stratagemma per avere ulivi sempre floridi e olio eccezionale come nei migliori frantoi