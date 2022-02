Quando abbiamo voglia di un dolce, ma il tempo è poco, le ricette facili e veloci sono le migliori. Stessa cosa vale quando si presentano ospiti improvvisamente per il tè delle 5 e non abbiamo nemmeno un biscotto secco da offrire. Se poi siamo a dieta e dobbiamo stare lontani da ingredienti grassi, sembrerebbe una sfida impossibile.

Ma quale torta possiamo infornare se in dispensa abbiamo solo pochissimi ingredienti? In realtà abbiamo numerose possibilità di creare un dolce godurioso con solo farina e uova, senza latte e zucchero. Ricordiamoci che semplicità e genuinità a volte vincono anche sulla ricetta più elaborata.

Profumata e dolce naturalmente, la ricetta di oggi non lascerà nessuno deluso. La nostra merenda sarà un successo.

Gli ingredienti

Pensare di poter fare un dolce sublime con quello che resta tra frigorifero e dispensa sembra un’utopia. Ma proprio con questa ricetta scopriremo che è possibile. Nessuna lista della spesa da fare, ma questi ingredienti che tutti abbiamo in cucina saranno i protagonisti.

200 grammi di farina 00, semi-integrale, grano tenero o duro;

3 o 2 uova medie;

100 grammi di miele o altro dolcificante;

120 grammi di olio di semi o d’oliva;

100 grammi di acqua;

scorza di limone bio;

vaniglia o cannella in polvere;

1 bustina di lievito per dolci.

Solo farina e uova per questa goduriosa torta senza latte e zucchero, soffice come una nuvola e pronta in 9 minuti

Iniziamo a preparare la torta unendo le uova, il miele e la scorza di limone. Lavoriamo tutto con delle fruste elettriche o a mano fino a quando non si ottiene un composto spumoso. A questo punto uniamo gli ingredienti secchi, mescoliamoli e cominciamo a incorporarli alle uova. A questo punto versiamo l’olio, l’acqua e lavoriamo con le fruste.

Il composto finale dovrà essere cremoso, omogeneo e liscio. Adesso possiamo ungere e infarinare il nostro stampo. Le dosi sono pensate per una tortiera di circa 22 cm. Preriscaldato il forno a 180°C, possiamo infornare la nostra torta per circa 40 minuti. Tolta dal forno, lasciamola freddare per 15 minuti circa e poi sformiamola per servirla, magari con questa deliziosa crema di castagne senza zucchero.

Inoltre, ricordiamo che per torte che si sgonfiano e non lievitano, possiamo sfruttare questi segreti dei maestri pasticceri per cuocere perfettamente una torta e per toglierla dallo stampo.