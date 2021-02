A volte i piatti che più ci rimangono impressi sono quelli più semplici da realizzare. Non sempre infatti una ricetta molto complessa sarà apprezzata. Capita spesso che, di un intero pasto, l’unico piatto di cui vorremo fare il bis sarà quello che presenta non più di due ingredienti. Questo perché, quando trattiamo alimenti di qualità e sappiamo come maneggiarli, il risultato sarà sempre eccellente.

Un formaggio estremamente versatile

A tal proposito, tra poco andremo a presentare una ricetta che richiede non più di due ingredienti per il condimento, ma che nonostante ciò stupirà tutti per la sua bontà. Parte del motivo è dato dall’alimento principale che la compone, ovvero la ricotta. Parliamo infatti di un formaggio estremamente versatile, in quanto si presta perfettamente per ricette sia dolci che salate. Per non parlare del fatto che si presenti come un alimento magrissimo, adatto anche a chi sta cercando di mantenere la linea. Andiamo dunque a vedere di che si tratta. Infatti basteranno solo dieci minuti per presentare un primo a base di ricotta perfetto per ogni occasione.

Pasta ricotta e pancetta

Presentiamo in questo articolo un primo piatto da preparare veramente in poco tempo, ma che lascerà a bocca aperta i nostri ospiti. Vediamo in cosa consiste la ricetta. Dunque ecco perché serviranno solo dieci minuti per presentare un primo a base di ricotta perfetto per ogni occasione. Gli ingredienti che andremo a svelare sono indicati per quattro persone. Avremo bisogno di quattrocento grammi di pasta, duecento cinquanta di pancetta e centocinquanta di parmigiano. Dopodiché necessiteremo anche di quattrocentocinquanta grammi di ricotta, olio e sale. Iniziamo mettendo a bollire l’acqua dove, a tempo debito, butteremo la nostra pasta.

In una padella invece andremo a rosolare la pancetta, precedentemente tagliata a piccoli pezzi. A parte ancora in un recipiente andiamo a versare la nostra ricotta e il parmigiano. Aggiungiamo qui anche sale e pepe e mescoliamo il tutto per bene. Scoliamo la pasta ancora al dente e trasferiamola nella pentola con la pancetta. A questo punto, dopo aver mantecato a dovere, uniamo la pasta al composto di ricotta e parmigiano e, quindi, continuiamo ad amalgamare. Mescoliamo fino a che la pasta non si sarà mantecata con tutti gli ingredienti e, quindi, andiamo a servire. Nel giro di pochi minuti saremo in grado di presentare un primo semplice, saporito e assolutamente squisito. Infatti basteranno solo dieci minuti per presentare un primo a base di ricotta perfetto per ogni occasione.