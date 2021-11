Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dello scorso 22 ottobre sono apparsi 3 distinti bandi dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Si tratta di 3 concorsi riservati a chi è in possesso di laurea magistrale in precise aree afferenti genetica e biologia, come vedremo oltre. In sintesi, è previsto solo colloquio per queste 4 borse di studio del valore di 22.000 euro ciascuna riservate a laureati.

Presentiamo i 3 bandi di concorso apparsi in Gazzetta

L’ISS, dunque, ha pubblicato 3 distinti bandi per l’assegnazione di 4 borse di studio della durata di 1 anno. Tuttavia, esse potranno essere rinnovate al loro termine al verificarsi di tre circostanze. Vale a dire la necessità e l’opportunità di proseguire la ricerca, la disponibilità dei fondi e il merito del borsista.

A prescindere dal loro rinnovo, vediamo anzitutto di cosa si tratta:

1 borsa di studio è conferita, per titoli e colloquio, ai laureati nel campo della purificazione e caratterizzazione di esosomi derivanti da cellule transfettate con vettori a DNA. La borsa di studio si svolgerà presso il Centro nazionale per la salute globale dell’ISS;

1 borsa di studio è conferita, per titoli e colloquio, ai laureati nel campo della biologia e del trattamento dei tumori, malattie croniche e degenerative. Anche questo progetto di ricerca si svolgerà presso il Centro nazionale per la salute globale dell’ISS;

2 borse di studio, per titoli e colloquio, andranno a beneficio di laureati nel campo virologia ambientale. In questi caso i 2 progetti di ricerca si terranno presso il Dipartimento ambiente e salute dell’ISS.

Requisiti di partecipazione

Vediamo chi può partecipare. I bandi prevedono requisiti di carattere generale e speciale (riguardo i titoli di studio).

Tra i primi troviamo l’idoneità fisica e la cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE o l’appartenenza a una delle categorie precisate dai bandi. Inoltre, il non avere condanne alle spalle e tali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.

I candidati dovranno inoltre possedere la laurea magistrale in genetica e biologia molecolare (LM 6) o altra laurea equiparata. Per le 2 borse di studio che si terranno presso il Dipartimento ambiente e salute, si richiede, in alternativa, la laurea in biologia e tecnologie cellulari (LM 6). Oppure in biotecnologie genomiche industriali e ambientali (LM 6).

Infine, precisiamo al Lettore che i 3 bandi prevedono precisi casi di esclusione dal concorso. Invitiamo quindi a prendere visione integrale del bando di interesse, anche in virtù dei dettagli in essi contenuti.

Solo colloquio per queste 4 borse di studio del valore di 22.000 euro ciascuna riservate a laureati

La procedura di selezione prevede la fase della valutazione dei titoli e il superamento di un colloquio.

Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato per il prossimo 22 novembre (scadono il 29, invece, le domande a questi altri 2 concorsi). Le istanze, invece, andranno prodotte e inoltrate online. Al riguardo è presente il modulo di domanda disponibile nell’applicazione ospitata sul portale istituzionale.

Alla domanda di ammissione il candidato avrà cura di allegare il proprio CV, la copia del documento personale e i titoli in possesso e spendibili per la selezione.

