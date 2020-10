Quanti minuti servono per portare a tavola un dolce alto, morbido, semplice e gustosissimo? Il team di ProiezionidiBorsa ha stimato che, per questa preparazione, bastano solamente 7 minuti del vostro tempo. Con una manciata di ingredienti e poche e facili mosse conquisterete grandi e piccini. Insomma, se avete voglia di dolce ma non volete impegnarvi più del necessario, ecco la ricetta che fa per voi. Adatto per la colazione, accompagnato ad una bella tazza di caffelatte, il ciambellone alla panna può essere scelto anche per una golosa merenda e perché no, potete farvi aiutare dai vostri bambini per la sua creazione. Sarà un modo per stare insieme ed alleggerire il difficile momento storico che stiamo vivendo a causa dal Covid-19. Allora, di seguito vi proponiamo tutto l’occorrente.

Ingredienti

3 uova;

150 g di zucchero;

250 g di panna liquida fresca;

1 bustina di lievito per dolci;

1 cucchiaio di miele;

260 g farina tipo 00.

Solo 7 minuti per far innamorare con il ciambellone alla panna. Preparazione

Realizzare il ciambellone alla panna è davvero semplice. Prendete una ciotola e lavorate le uova con lo zucchero, amalgamando il composto fino a quando non diventerà spumoso e chiaro. A questo punto, aggiungete il cucchiaio di miele e mescolate ancora bene. Si passa, poi, all’aggiunta della panna. Per evitare la formazione di grumi sarebbe consigliabile l’aiuto delle fruste elettriche ma anche senza l’elettrodomestico il vostro dolce non vi farà fare brutte figure. Ora, setacciate la farina ed il lievito, incorporateli al composto. Prendete una tortiera, imburratela, versate l’impasto ed infornate a 180° per 30 minuti. Per testare la cottura, fate la prova dello spaghetto. Infilzate la torta ed andate con lo spaghetto fino al cuore del vostro dolce. Se fuoriesce sporco di impasto fate cuocere ancora qualche minuto. Poi sfornate e fate intiepidire. Infine, prima di servire, spolverate con uno strato di zucchero a velo.

