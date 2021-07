Spesso durante l’estate abbiamo voglia di qualcosa di dolce e rinfrescante. Oggi spieghiamo come ottenere un dessert pratico, veloce e leggerissimo. Ci sono, infatti, solo 50 calorie in questo dolce gelato sano e semplice da preparare a casa. Scopriamo subito in che modo possiamo portarlo in tavola senza avere troppi sensi di colpa.

Solo 50 calorie in questo dolce gelato sano e semplice da preparare a casa

Preparare un gelato fai-da-te è uno dei modi per potersi regalare uno sfizio senza gravare troppo sul proprio bilancio calorico. Infatti, tutte le cose fatte in casa, in linea generale, sono più genuine e leggere di quelle che compriamo fuori.

Inoltre questa ricetta molto semplice può veramente essere preparata da tutti. Veniamo al dunque però: ci serviranno pochissimi ingredienti. Prima di tutto, una busta di plastica ermetica. Poi dello yogurt greco 0%, del latte e della frutta a nostra scelta.

Come preparare questo delizioso dolcetto

Prendere un grosso coltello da cucina. Accendere un fornello alla massima potenza e passarci sopra la lama in modo da arroventarla.

Quando sarà veramente bollente usarla per incidere la busta di plastica. Ricavare da questa tante piccole striscioline e lasciarle asciugare.

In questo modo avremo dei piccoli contenitori richiudibili che ci permetteranno di ottenere degli stick gelato.

Prendere poi lo yogurt greco e mescolarlo con il latte in modo da ottenere una crema liscia. Possiamo scegliere qualsiasi tipo di latte, sia quello interno che quello scremato.

Se invece vogliamo fare una ricetta vegana va bene anche quello vegetale, come d’esempio quello di mandorle. Mescolare questi due ingredienti e aggiungerci poi la frutta.

Questa va prima lavata e poi spezzettata finemente. Se preferiamo, invece, ottenere un composto omogeneo possiamo anche frullare il tutto nel mixer.

Inserire liquido all’interno delle monoporzioni che abbiamo creato e sigillare. Mettere tutto in freezer per almeno tre ore e tirare fuori all’occorrenza.

