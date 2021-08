La crema al cioccolato fa impazzire tutti, grandi e piccini. Proprio per questo motivo, da oggi saremo ancora più soddisfatti di poter preparare direttamente nella nostra cucina questo delizioso peccato di gola.

Ci vorranno pochissimi ingredienti e solo 5 minuti per prepararla. Chi ha poco tempo da dedicare alla cucina amerà questa ricetta, e amerà anche questa torta da record pronta in solo 1 minuto.

La crema spalmabile è l’ideale per chi vuole concedersi un momento di dolcezza con una ricetta sana e genuina. Inoltre ricordarsi le dosi di questa ricetta è davvero semplicissimo: basterà ricordarsi il numero 100.

Prima di metterci all’opera, assicuriamoci di avere a disposizione un tritatutto o un mixer. A questo punto possiamo davvero iniziare.

Ingredienti

100 g di nocciole tostate

100 g di zucchero a velo

1 bustina di vanillina

100 ml di latte

100 g di cioccolato fondente

50 g di olio di semi

Solo 5 minuti per preparare questa squisita crema al cioccolato da spalmare sul pane

Versiamo nel tritatutto le nocciole, la vanillina e lo zucchero. Tritiamo il tutto finemente, fino a quando il composto sarà omogeneo. Ciò che dovremo ottenere sarà una polvere di nocciole ridotte in pezzetti molto piccoli.

A parte mettiamo sul fuoco un pentolino, che utilizzeremo per cuocere a bagnomaria il latte e il cioccolato. Con una spatolina iniziamo a mescolare, finché il cioccolato non sarà ben sciolto. A questo punto aggiungiamo anche l’olio, continuando ancora a mescolare.

Ripetiamo il gesto per 1-2 minuti, quindi versiamo le nocciole tritate nel contenitore e misceliamo ancora. Dovremo fare quest’operazione per 5 minuti, finché non riusciremo più a distinguere i pezzetti di nocciola immersi nel cioccolato. Allo scadere di questi minuti il nostro delizioso peccato di gola sarà pronto.

Conservazione

Versiamo la crema in un barattolo di vetro e aspettiamo che raffreddi prima di assaggiarla. Si conserva comodamente in frigo per circa una settimana, anche se siamo sicuri che non durerà così tanto! Sembrava incredibile ma ci sono voluti solo 5 minuti per preparare questa squisita crema al cioccolato da spalmare sul pane, perfetta per colazione o come merenda.

