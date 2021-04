Come si fa a non amare il cibo italiano? Ogni Regione dona delle grandi soddisfazioni. I terreni e i mari regalano ingredienti pieni di gusto e genuinità. La tradizione, poi, esalta i sapori grazie alle tecniche di cucina tramandate di anno in anno alle generazioni più giovani.

Ogni giorno si spera di portare sempre in alto il nome della cucina italiana. Insomma, essere nati nella culla di tanti prodotti ci rende unici al mondo.

Non sempre, però, riusciamo a portare in tavole dei piatti complessi ed eccezionali. La società moderna ci vuole così frenetici e scattanti che il tempo da dedicare ai fornelli è sempre meno.

Ed ecco che il concetto di cucina cambia e si è alla ricerca di piatti straordinari ma pronti in poco tempo.

Di seguito, due consigli pratici e veloci:

Quest’oggi, la Redazione vuole proporre una ricetta facile e veloce ma soprattutto adatta anche ai vegetariani. Inoltre, è utile per utilizzare le verdure che altrimenti andrebbero buttate via.

Ecco la frittata senza uova più buona degli ultimi tempi!

Ingredienti per 4 persone

a) 250 g farina di ceci;

b) 500 g acqua;

c) 2 cucchiai olio extra vergine;

d) un pizzico di sale;

e) pepe e olio q.b.

Solo 5 minuti per deliziare il palato e far felici amici e parenti con una frittata che nessuno si aspetta, da provare. Procedimento

Preparare questa frittata è davvero facilissimo. Innanzitutto, mescolare la farina di ceci con olio e acqua. Meglio farsi aiutare da un frullatore ad immersione. Dopo qualche minuti e dopo aver frullato molto energicamente, aggiungere il sale.

Scegliere le verdure che più si preferiscono, quelle da consumare vanno benissimo. Sbucciarle, tagliarle a fette e passarle velocemente in padella con un filo d’olio e un pizzico di sale e il pepe.

Prendere una padella, aggiungere un altro filo d’olio e riscaldare. Versare circa la metà del composto di ceci. Aggiungere le verdure e poi Abbassare la fiamma e far cuocere per qualche minuto. Girare la frittata per far cuocere in modo uniforme ed il gioco è fatto.

Dunque, solo 5 minuti per deliziare il palato e far felici amici e parenti con una frittata che nessuno si aspetta, da provare assolutamente!