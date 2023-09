Solo 5 euro per un oggetto che può salvare un pasto: non si può farne a meno! 

Non sempre si può pranzare o cenare a casa e allora ecco una soluzione con solo 5 euro per un oggetto che può salvare un pasto, meglio averlo e affrettarsi a comprarlo subito.

I pasti più importanti della giornata sono colazione, pranzo e cena. Gli esperti ci dicono spesso che non bisogna trascurare nemmeno le merende e gli spuntini, ma spesso le abitudini lavorative non consentono di rispettare del tutto una corretta dieta e alimentazione.

Se per la colazione quasi tutti riescono a farla a casa prima di uscire, spesso non è lo stesso per il pranzo o per la cena. Forse non sapete, però, che bastano solo 5 euro per un oggetto che può salvare un pasto ed è fondamentale averlo in casa e usarlo quando si è al lavoro o fuori ed è il momento di mangiare.

In una famiglia è importante tenere conto delle spese, di entrate ed uscite, e spesso bisogna avere un certo autocontrollo su oggetti che si vorrebbero comprare ma che poi creerebbero squilibrio nelle proprie finanze. Non è questo il caso perché si tratta di un oggetto economico che non influirà di molto sul bilancio familiare.

Solo 5 euro per un oggetto che può salvare un pasto: ecco di che cosa si tratta

Quando si è costretti a pranzare al lavoro o fuori casa è essenziale avere un oggetto con sé e stiamo parlando della borsa termica. Si tratta di una borsa con un rivestimento speciale che permette di mantenere all’interno una temperatura più o meno costante per lungo tempo.

Questo significa che può mantenere i cibi freddi oppure caldi per ore senza che questi possano subire un’alterazione. È estremamente utile e il lato positivo è che in commercio se ne trovano di tutte le dimensioni e di tutte le fasce di prezzo.

Una borsa termica, chiamata anche impropriamente borsa frigo, piccola ed economica costa solamente 5 euro. Non c’è motivo per non averla e per non usufruire delle sue proprietà.

Naturalmente, 5 euro è il prezzo minimo ma, come abbiamo detto, ci sono diversi modelli e diversi prezzi. Il modello più costoso con un sistema di isolamento termico professionale può costare 180 euro. Tra 5 e 180 euro si trovano borse termiche di tutte le dimensioni e di tutte le proprietà.

Ognuno può, dunque, scegliere quella che fa al caso proprio senza preoccupazione. In questo modo si può risparmiare ogni giorno il costo di un pranzo al ristorante e portarselo da casa mantenendo inalterata la qualità.

Quanto dura il cibo all’interno?

Se il cibo freddo viene messo da solo nella borsa può durare anche fino a 6 ore. Se si aggiungono delle tavolette di ghiaccio si può arrivare a 10 ore. Lo stesso vale per il cibo caldo. Può durare fino a 4 ore da solo, fino a 8 ore se si utilizzano gli appositi pacchetti riscaldanti.

