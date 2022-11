Solo 4 ingredienti per una torta strepitosa senza uova, latte, burro o cacao pronta in 20 minuti

Anche chi non è particolarmente appassionato di dolci non può non lasciarsi conquistare dal profumo di una soffice torta casalinga. È infatti dalla combinazione di pochi ingredienti e tanto amore che nasce una squisitezza unica, pronta a conquistare cuore e palato di tutta la famiglia.

E non nascondiamoci dietro al fatto di non avere l’occorrente, perché basta anche semplicemente del pane secco per confezionare un dolce sano e golosissimo. Che dire poi della fregolotta? Sono sufficienti solo 4 ingredienti per una torta strepitosa senza uova, latte e senza nemmeno burro o cacao.

Curiosità e abbinamenti

Si tratta di una specialità dolciaria tipica della cucina trevigiana, il cui nome è assolutamente esplicativo. Fragola, in dialetto, significa briciola: si fa così riferimento ad una torta sbriciolata, visto l’aspetto che assume l’impasto una volta cotto.

Inoltre non c’è da stare a preoccuparsi per dividerla in fette di ugual misura: questa torta non si taglia, ma si spezza. Questo è chiaramente possibile grazie all’estrema friabilità dell’impasto, che incide anche sulla ricchezza di un sapore solo apparentemente semplicissimo.

Tra l’altro, una volta fatta a tocchetti grossolani, possiamo decidere se gustarla singolarmente o accompagnarla ad una crema. Non la classica crema pasticcera, di più lunga e delicata esecuzione, ma una più facile crema al mascarpone o alla nocciola.

Addirittura, possiamo utilizzarla come base per una curiosa variante di tiramisù: basterà bagnarla nel caffè e arricchirla con una crema al mascarpone e cacao. Serviamola quindi in bicchierini monoporzione dopo averla fatta riposare per qualche ora in frigorifero.

In alternativa, senza complicarsi ulteriormente il pomeriggio con altre preparazioni, consideriamo che è perfetta da intingere nel passito dopo una cena tra amici.

Solo 4 ingredienti per una torta strepitosa senza uova, latte o burro che cuoce in un attimo

A questo punto non resta che scoprire quali sono i misteriosi ingredienti, e le relative dosi, con cui realizzare la torta fregolotta. La lista è breve e comprende: 500 g di farina 00, 150 g di zucchero, 1 cucchiaino di sale e 250 ml di panna fresca.

In una ciotola amalgamiamo gli ingredienti in polvere dopo averli setacciati, mentre in un altro contenitore andrà versata la panna. Bagniamo le mani nella panna e procediamo lavorando il composto farinoso in modo da creare appunto delle briciole di impasto. Trasferiamole in uno stampo precedentemente imburrato e facciamo cuocere a 160° C per circa un’ora o comunque fino a completa doratura.

Sulla falsa riga di questo dolce così facile, e anche divertente da un certo punto di vista, possiamo spostarci su ricette simili. Un esempio potrebbe essere il crumble di cachi, melagrana e pistacchi: un’esplosione di sapori autunnali in piena regola.

I più golosi non potranno resistere alla sbriciolata con crema al cacao e amaretti o anche a quella di pere e cioccolato. Se poi preferiamo versioni più cremose, possiamo optare per una torta sbriciolata con crema alla ricotta, eventualmente arricchita di frutti di bosco.

E per chi non sa rinunciare alla torta di mele, vero must di stagione, il consiglio è quello di provarla proprio in versione sbriciolata.