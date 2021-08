In questo periodo dell’anno il pesce è uno degli alimenti più presenti sulle nostre tavole. Non tutti i pesci sono uguali e prima di cucinarli dovremmo conoscerne bene le caratteristiche. Per esempio “sembra incredibile ma questo comune pesce dei nostri mari può causare forti allucinazioni”. Oggi però, noi di ProiezionidiBorsa parleremo di un animale che possiamo mangiare senza problemi: il pesce persico. E soprattutto presenteremo una ricetta davvero incredibile: i filetti di persico al limone e zenzero. Servono solo 4 ingredienti per questo sfizioso e leggerissimo secondo di pesce da provare assolutamente. Vediamo quali sono e come prepararlo.

Solo 4 ingredienti per questo sfizioso e leggerissimo secondo di pesce da provare assolutamente

Per 4 porzioni di filetti di pesce persico al limone e zenzero ci serviranno:

600 grammi di filetti di persico;

1 limone;

un cucchiaio di zenzero in polvere;

3 spicchi d’aglio;

olio, sale e rosmarino per condire.

Una ricetta che oltre a essere estremamente gustosa è perfetta da inserire in una dieta dimagrante. Lo zenzero aiuta la digestione ed è anche molto utile per combattere i sintomi del cancro o prevenirlo. Il persico ha solo 117 calorie ogni 100 grammi ed è poverissimo di lipidi.

La preparazione

Iniziamo dalla pulizia e dal trattamento del pesce. Rimuoviamo eventuali lische e tagliamo i filetti in parti quanto più possibile uguali. È il momento di iniziare la marinatura. Un’operazione che ci richiederà un paio d’ore di pazienza ma ci ripagherà ampiamente di tutti gli sforzi.

In una ciotola di vetro mettiamo il pesce, il succo del limone e lo zenzero. Amalgamiamo bene il tutto, copriamo con della comune pellicola da alimenti e facciamo riposare in frigo.

Trascorso il tempo di marinatura riprendiamo la ciotola, scoliamo il pesce e accendiamo il forno a 180 gradi ventilato. Su una teglia con un foglio di carta forno appoggiamo i filetti. Condiamoli con olio, sale e rosmarino a piacimento. Quando siamo soddisfatti del sapore aggiungiamo anche gli spicchi d’aglio.

Siamo pronti per infornare. Facciamo cuocere il persico per una ventina di minuti e poi tiriamolo fuori. Se vogliamo ottenere una cottura uniforme possiamo anche accendere il grill per qualche minuto.

Serviamo ancora caldo, aggiungiamo una spruzzata di zenzero in superficie e stupiremo la platea. Se siamo particolarmente fantasiosi possiamo sostituire il limone con il lime o semplicemente “sommare” gli agrumi nella marinatura. Vanno bene anche arance e mandarini.

