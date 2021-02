Le ricette classiche non deludono mai le aspettative. Soprattutto quando si tratta delle torte della tradizione. La semplicità degli ingredienti ben si sposa con il risultato finale ed è proprio questo il segreto delle famosissime torte della nonna tramandate da generazioni. Tra queste, non può mancare la torta di carote e mandorle. Una delizia per il palato realizzata in pochi minuti.

Questa sera, la Redazione vuole proporre una versione leggermente diversa, in cui saranno gli albumi a regalare quel tocco speciale per un dessert da favola.

Ingredienti

a) 200 g di albumi;

b) 200 g di carote;

c) 200 g di mandorle già pelate;

d) 200 g di zucchero semolato;

e) 50 g di fecola di patate;

f) la scorza grattugiata di un’arancia;

h) mezza bustina di lievito per dolci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Solo 30 minuti per realizzare una torta soffice, gustosa ed anche estremamente facile, consigliata. Procedimento

Con pochi e semplici passaggi si potrà portare in tavola una torta alle carote buonissima.

Lavare, pelare e tagliare le carote a rondelle. Inserirle in un mixer e tritarle completamente. Versare le carote tritate in una ciotola e passare alle mandorle. Tritarle nel mixer fino ad ottenere una farina.

In un’altra ciotola inserire gli albumi e lavorarli con lo zucchero. Se possibile, utilizzare le fruste elettriche. Montare a neve. A questo punto, unire la fecola di patate e il lievito, mescolando sempre con cura. Aggiungere al composto anche le mandorle tritate ed insaporire anche con la scorza grattugiata d’arancia.

Infine, aggiungere le carote e amalgamare tutti gli ingredienti.

In una tortiera ricoperta da carta da forno versare il composto. Infornate e far cuocere la torta per circa 20 massimo 30 minuti, alla temperatura di 180° C.

Attenzione alla cottura! Per un effetto soffice da leccarsi i baffi, non far cuocere eccessivamente.

Se “Solo 30 minuti per realizzare una torta soffice, gustosa ed anche estremamente facile, consigliata” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “4 trucchetti furbi per sostituire le uova nella pasta frolla e renderla eccezionale”.