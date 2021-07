Abbiamo scoperto da poco che mangiare troppe uova può essere pericoloso per la salute. Allo stesso tempo vogliamo stare lontani dalla classica farina bianca per i dolci perché ha un indice glicemico troppo alto. E allora cosa possiamo mangiare come dessert? Oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo una ricetta facile e veloce per un dolce davvero gustoso. E sembra incredibile ma bastano solo 3 ingredienti per questa velocissima torta senza bisogno di farina e uova.

Gli ingredienti per la torta veloce al cioccolato

Per preparare la nostra gustosissima torta ci servono solo 3 ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

500 ml di latte; 500 grammi di biscotti al cioccolato senza uova e integrali; 1 busta di lievito per torte.

Chi non si accontenta o vuole creare una versione ancora più light può sostituire il latte con latte di soia o di riso.

Solo 3 ingredienti per questa velocissima torta senza bisogno di farina e uova: la preparazione

Per preparare la nostra torta impiegheremo soltanto 5 minuti. A questi aggiungeremo i 30 necessari alla cottura. Tritiamo finemente i biscotti al cioccolato fino a polverizzarli. Nel frattempo setacciamo il lievito e mettiamolo in una ciotola con il latte. Aggiungiamo anche i biscotti e iniziamo a mescolare. Non appena il composto è diventato omogeneo e senza grumi prepariamo una teglia da dolci.

Sulla teglia appoggiamo un foglio di carta forno e versiamo la base della torta. Mettiamo in forno a 180 gradi per mezz’ora e il gioco è fatto. Aspettiamo che si raffreddi, togliamo dalla teglia e serviamo il nostro incredibile dolce. Se vogliamo dare un tocco di colore e gusto possiamo usare delle fragole o dei pistacchi per guarnire. I più golosi possono aggiungere anche del cioccolato da spalmare.

Approfondimento

Se cerchiamo altre ricette velocissime per i dolci consigliamo la lettura di:

“bastano 5 minuti e un limone per preparare il dolce che farà impazzire tutti”

“gustosa, leggera e velocissima crema di riso perfetta per chi soffre di ipertensione”