Provare a dimagrire o a non ingrassare non è sempre facilissimo. Soprattutto se siamo delle persone golose, ci può capitare di mangiare dolcetti qua e là durante la giornata. Anche se sul momento ci fa stare bene, questa nostra abitudine non giova alla linea.

Ciò, però, non vuol dire che si debba rinunciare ai piccoli peccati di gola quotidiani. Tutto al contrario! Basta semplicemente farlo con dei dolcetti con poche calorie. Certo, spesso i dolci light non hanno molto gusto e non sono sempre invitanti. I biscotti proposti oggi, invece, sono davvero gustosi e contengono poche calorie. Vediamo come prepararli!

Solo 3 ingredienti per cucinare dei gustosi biscotti light

Ecco cosa ci servirà:

4 banane;

200 g di muesli;

Gocce di cioccolato fondente q.b.

Preparazione

Come abbiamo visto, servono solo 3 ingredienti per cucinare dei gustosi biscotti light. E prepararli è davvero un gioco da ragazzi. Seguendo questi passi, i biscotti saranno pronti in meno di 30 minuti.

Prendere le banane e assicurarsi che siano ben mature. Sbucciarle e tagliarle grossolanamente a pezzetti. Mettere le banane in una ciotola e schiacciarle. Per questa operazione si può utilizzare uno schiacciapatate (come quello usato per il purè) oppure aiutarsi con una forchetta o un cucchiaio. Aggiungere il muesli alle banane e mescolare energicamente. A questo punto aggiungere anche una manciata di gocce di cioccolato. Scegliere quante gocce di cioccolato aggiungere a seconda dei propri gusti.

Prendere una teglia e coprirla con un foglio di carta da forno. Con l’aiuto di un cucchiaio fare delle piccole palline con l’impasto. Disporle sulla teglia. Mettere a riposare in freezer per circa 5 minuti. Intanto far scaldare il forno a 180°C. Infornare i biscotti e cuocere per circa 15 minuti. Togliere dal forno e lasciar raffreddare. Ed ecco pronti dei gustosissimi biscotti light da mangiare senza preoccuparsi della dieta.

Se si amano queste ricette particolari, perché non provare quella degli insoliti baci di dama salati?