Trovare la giusta soluzione per un pasto leggero e che scalda il cuore non è sempre facile. Sono molte le ricette che si possono preparare con le proprie mani ed ottenere un successo assicurato, ma poche di queste hanno solo 3 ingredienti.

Nella maggior parte dei casi questi ingredienti sono sempre con noi in casa e sono una vera ancora di salvezza per non dover uscire e preoccuparsi di dover fare la spesa. Tempo e denaro che si risparmia preparando un piatto davvero delizioso con solo 3 ingredienti e circa 2 euro complessivi di spesa.

Pochi minuti e pochi ingredienti per stupire tutti

Si tratta di una vellutata, ma non di zucca bensì di patate con cipolla e crostini. Questi ultimi possono essere realizzati con delle fette di pane raffermo del giorno prima, tagliato a quadratini e tostato in forno o in padella con un filo d’olio.

Un piatto semplice e raffinato che può essere arricchito con olive nere, pancetta affumicata o qualsiasi cosa abbiamo a disposizione in frigorifero che si abbina.

Ingredienti

4 patate;

1 cipolla;

2 bicchieri d’acqua;

100 gr pane secco;

un cucchiaio olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe nero.

Solo 3 ingredienti e circa 2 euro di spesa per preparare questo delizioso e gustoso piatto invernale

Preparazione

Iniziare la preparazione prendendo le patate, lavarle, togliere la buccia, tagliarle a pezzetti ed inserirle in un pentolino con acqua salata sul fuoco. Far cuocere per circa 15 minuti e quando sono ben cotte, si potranno infilzare con la forchetta senza troppa resistenza.

Quando le patate saranno ben cotte, scolarle e frullarle con un mixer. Adesso prendere la cipolla e tagliarla a rondelle sottili, farla rosolare in padella con un filo d’olio extravergine e un pizzico di sale. Non appena inizierà a dorarsi ed ammorbidirsi, la cipolla è pronta.

Prendere un piatto, versare la purea di patate, il condimento di cipolla appena preparato e versare qualche crostino qua e la. Infine aggiungere un filino d’olio e una spolverata di pepe nero.

