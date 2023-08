Ecco due ricette fresche, economiche e veloci da cucinare perfette per concludere l’estate in bellezza.

Con l’arrivo dell’estate, nulla batte un pranzo leggero, fresco ed economico. Ma spesso le idee scarseggiano e non sempre sappiamo cosa preparare. Ma di questo non dovremmo più preoccuparci. Ecco due ricette appetitose e facili da cucinare, che non solo soddisferanno il tuo palato, ma risparmieranno anche il tuo portafoglio con un costo massimo di 3 euro per porzione.

Insalata di quinoa, facile, fresca e deliziosa

L’insalata di quinoa è un piatto versatile e nutriente che può essere personalizzato con una varietà di ingredienti. Ecco gli ingredienti che servono per prepararla:

50g di quinoa;

verdure a scelta;

mezza cipolla rossa;

succo di limone;

olio d’oliva, sale e pepe.

Per prima cosa, occupati dell’ingrediente principale. Quindi, cuoci la quinoa seguendo le istruzioni sulla confezione. Poi, lascia raffreddare. Intanto, taglia le verdure a cubetti e affetta sottilmente la cipolla. In una ciotola grande, mescola le verdure, la cipolla e le olive. Aggiungi la quinoa raffreddata e mescola delicatamente. Condisci con succo di limone, olio d’oliva, sale e pepe a piacere.

Solo 3 euro per questi pranzi freschi e facilissimi da preparare

Il secondo piatto che puoi preparare è una deliziosa pasta fresca con pomodori ciliegini. Per realizzarla, avrai bisogno di:

80g di pasta corta;

pesto;

pomodori ciliegini;

basilico fresco (se lo hai già in casa);

formaggio grattugiato.

E ora vediamo come prepararla. Per prima cosa, cuoci la pasta in acqua salata seguendo le istruzioni sulla confezione. Raffredda sotto l’acqua corrente e scola bene. Ora, taglia i pomodori ciliegini a metà. In una ciotola, unisci la pasta con il pesto, assicurandoti che sia ben distribuito. Aggiungi i pomodori ciliegini e basilico fresco, se disponibile. Mescola il tutto e aggiungi formaggio grattugiato per un tocco extra di sapore.

Queste due ricette ti permetteranno di gustare un pranzo fresco ed economico senza sacrificare il sapore. Ingredienti semplici, preparazione facile e veloce e solo 3 euro per questi pranzi freschi e facilissimi da preparare. Così, potrai deliziarti con piatti estivi che soddisferanno il tuo appetito e il tuo budget. E sarai pronto per eventuali ospiti affamati, presentando delle ricette molto semplici ma al tempo stesso estremamente gustose che delizieranno il palato di tutti quanti.