Per apparire belle e radiose non serve spendere tantissimo denaro, ma solo puntare su capi giusti e perfettamente in tinta. Tra le difficoltà maggiori nella costruzione di un outfit troviamo il dover abbinare colori diversi tra loro, senza correre il rischio di appesantire il look.

Anche un look da festa ha bisogno di un attento studio nell’unione di nuance diverse e capi eccentrici. Anche se può sorprendere, bastano solo 3 colori e 4 possibili outfit per brillare durante le feste con meravigliose gonne o pantaloni attillati. Lo dimostra la selezione che segue. Ricordiamo, poi, che è incredibile anche il numero di outfit che è possibile realizzare indossando questo solo capo che tutte dovrebbero avere in armadio.

L’eleganza del nero e il fascino dell’oro

I primi due colori che non possono proprio mancare quando si tratta di look da festa sono il nero e l’oro. L’unione studiata fra questi 2 colori restituisce outfit immancabilmente eleganti e perfetti.

Una prima proposta è quella di abbinare un caldo maglioncino nero con un pantalone attillato color oro. Patrizia Pepe, ad esempio, ne propone un modello davvero interessante al prezzo di 238 euro. Tuttavia, si trovano molte alternative più economiche anche sotto i 30 euro, come nel caso del Brand Shein.

È possibile, però, fare esattamente il contrario. Ovvero, abbinare un meraviglioso maglioncino oro in lurex con maniche ampie, con un comodo pantalone nero morbido. Completeranno bene il look una borsa nera a tracolla e orologi e gioielli color oro.

Perché bastano solo 3 colori e 4 possibili outfit per brillare durante le feste con meravigliose gonne o pantaloni attillati

A questi 2 colori basta aggiungere solo il rosso per realizzare almeno altri 2 abbinamenti impeccabili. A un eccentrico abito color oro lungo al polpaccio è possibile abbinare, ad esempio, una pelliccia sintetica rossa e vistosa. In questo caso gli accessori saranno color oro e le scarpe degli stivaletti neri.

Anche in questo caso è possibile fare il contrario. Occorrerà abbinare un abito rosso a blusa, come ad esempio quello proposto da NaraCamicie al prezzo di 79 euro e un blazer avvitato in oro. In questo caso, invece, è consigliabile abbinare uno stivaletto con tacco a stiletto color oro.

