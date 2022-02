Le chiacchiere sono il dolce simbolo del carnevale. In Puglia le conoscono come bugie, in alcune parti della Toscana come frappole, intrigoni presso Reggio-Emilia e nel mantovano come lattughe. Questi sono solo alcuni dei modi in cui vengono chiamate in Italia, che variano a seconda della regione o anche solo della zona presa in considerazione.

La ricetta originale prevede l’utilizzo di una vasta gamma di ingredienti. Usandone molti di meno, si può ottenere lo stesso risultato con meno tempo e dispendio di soldi. Serviranno solo 2 ingredienti e 20 minuti per prepararle.

Ingredienti per 4 persone

135 g di farina 00;

100 ml di panna fresca liquida per dolci;

q.b. zucchero a velo (facoltativo).

Solo 2 ingredienti e 20 minuti per preparare queste friabili chiacchiere di carnevale senza olio e burro

Si ricorda che le chiacchiere possono essere sia fritte che preparate al forno. Se si ha intenzione di friggerle, ovviamente si dovrà necessariamente ricorrere all’olio per farlo. Se invece si ha intenzione di cuocerle al forno, prima di cominciare si consiglia di metterlo a preriscaldare a 180° onde evitare di perdere tempo prezioso.

Procedimento

Mescolare energicamente panna e farina su una spianatoia. Impastare fino ad ottenere una pasta liscia e omogenea. Stenderla con l’aiuto di un mattarello fino ad ottenere una sfoglia molto sottile. Ricavarne delle striscioline di pasta con una rotellina dentata. Prendere una leccarda da forno e rivestirla di apposita carta. Trasferirle nella teglia distanziandole l’una dall’altra.

Quindi metterle nel forno a cuocere fin quando non si doreranno. Per farlo, impiegano in media 15-20 minuti di tempo. Infine, estrarle dal forno, farle intiepidire e cospargerle di zucchero a velo per poi servirle.

In alternativa, friggerle in abbondante olio caldo, inserendone poche alla volta nel recipiente di cottura. Vanno girate appena si dorano leggermente e cotte da ambedue i lati, per poi scolarle e lasciarle a raffreddare. La temperatura ideale per la frittura è di circa 175° e bisogna prestare attenzione affinché non aumenti eccessivamente.

