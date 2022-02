Non la classica e deliziosa torta di mele della nonna, amata da grandi e piccini e dal profumo di ricordi, ma una deliziosa variante che stupirà anche l’ospite più scettico e dal palato difficile.

Un jolly in cucina

Le mele data la loro consistenza e il loro sapore delicato ma succoso e zuccherino, sono uno degli ingredienti più gettonato da aggiungere alle preparazioni dolci.

Grazie all’elevata presenza di acqua al loro interno rendono le preparazioni più morbide e umide. Ideali per la creazione di torte, flan, ma anche di crostate, le mele si prestano bene anche come ingrediente addolcente per altre ricette dove fungono da sostitute allo zucchero.

Solo 15 minuti, 3 ingredienti e meno di 5 euro per questo dolce morbidissimo alle mele adatto alla dieta e come colazione o dessert

Anche la ricetta di oggi le vede come protagoniste, ma in una forma completamente differente. Infatti saranno l’ingrediente principale dei biscotti ai “3 ingredienti”.

Per questa ricetta ci occorrono mele, mandorle e semi di sesamo o granella di frutta secca.

Un dolce di facile preparazione caratterizzato da ingredienti di comune utilizzo, che facilmente ritroviamo tra gli scaffali del supermercato.

Basterà acquistare 250 grammi di mandorle non pelate per una spesa pari a 3 euro e delle mele per una spesa pari a 2 euro.

Biscotti alle mele

Ingredienti:

200 grammi di mele a scelta;

200 grammi di mandorle da ridurre in farina;

Granella di frutta secca esempio mandorle q.b.

Procedimento:

Mettere le mandorle in un frullatore e ridurle in farina. Intanto sbucciare le mele e ridurle in tocchetti; riporle in un pentolino e cuocerle con un filo d’acqua, avendo cura di girarle senza farle attaccare. Un suggerimento è quelle di cuocerle a fuoco lento e con l’aiuto di un coperchio. Una volta cotte frullare le mele con l’aiuto di un robot da cucina o schiacciarle con una forchetta.

Unire la farina alla purea di mele e mescolare. Creare delle palline con l’aiuto delle mani o di due cucchiai e riporle su una teglia precedentemente rivestita con carta da forno. Cospargere la superficie con della granella di frutta secca. Cuocere in forno a 180 gradi per 15 minuti. I biscotti sono così pronti per essere gustati.

Solo 15 minuti, 3 ingredienti e un po’ di fantasia per dei biscotti buonissimi e irresistibili.

