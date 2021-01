Tornare in forma con gusto non è poi un’impresa troppo temeraria. Esistono tante ricette che coniugano le poche calorie a un’invitante presentazione estetica e ad altrettanto gusto. La Redazione di ProiezionidiBorsa mostra come è possibile assumere solo 100 calorie per questi burritos light color arcobaleno.

Ingredienti per 8 burritos

100 grammi di farina;

60 milligrammi d’acqua;

300 grammi d’albume d’uovo;

insalata di misticanza;

un pizzico di sale;

200 grammi di affettato magro (come tacchino o bresaola);

formaggio light q.b.

Procedimento

Solo 100 calorie per questi burritos light color arcobaleno da farcire e gustare ancora caldi o piastrati. Per prepararli, iniziare versando in una boule da cucina la farina e gli albumi e mescolare fine ad amalgama completa degli ingredienti. A questo punto aggiungere anche l’acqua e il pizzico di sale, fino a ottenere un composto sufficientemente liscio e senza alcun grumo.

Cottura sul fuoco

Quando il composto risulterà liscio e ben amalgamato, scaldare a fuoco medio una padella sui fornelli. Per gli amanti dell’healthy food l’ideale è non aggiungere olio durante la cottura. Tuttavia, se il timore è quello che l’impasto possa attaccare sul fondo, tamponare la padella con uno scottex imbevuto di pochissimo olio d’oliva. Versare un mestolo di composto e cuocere su entrambi i lati per qualche minuto, avendo cura di girare la tortilla dopo la doratura. Lasciare raffreddare e dedicarsi alla farcia.

Farcitura dei burritos

Per farcire questi burritos con davvero solo 100 calorie, utilizzare l’insalata di misticanza e dell’affettato magro. La scelta ricade su tacchino, bresaola, prosciutto cotto o crudo. Le calorie potranno variare in meno o in più in base ovviamente all’affettato scelto, ma le differenze non saranno troppe. Stendere le tortillas, e cospargere la superficie con formaggio magro light a scelta. Poi, adagiare l’affettato e la misticanza e richiedere il tutto. Scottare per qualche altro minuto in padella o piastrare, per rendere tutto più croccante e invitante e gustare ancora calde.