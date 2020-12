Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando cresce il desiderio di mettere sotto i denti un dolcetto o un cioccolatino, le mamme molto spesso tirano fuori dal cilindro ricette veloci, facili e gustose. Ed ecco che come per magia, il tavolo si arricchisce di prelibatezze di ogni tipo. Tra le armi segrete della mamma, la crema al cioccolato è davvero tra le più buone e semplici. Quest’oggi, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole suggerire una versione senza lattosio che può essere gustata tranquillamente anche da chi ha problemi di intolleranza. Un dolce meraviglioso che vale la pena preparare con l’aiuto dei bambini che potranno impiegare il tempo sentendosi anche utili per la causa. Di seguito, tutto l’occorrente per preparare una squisita crema al cioccolato senza latte.

Ingredienti

2 uova intere;

3 cucchiai di farina tipo 00;

1 cucchiaio di cacao amaro;

100 g di cioccolato fondente;

400 ml di acqua;

mezza bacca di vaniglia (facoltativo).

Solo 10 minuti per la crema al cioccolato all’acqua da provare con tutta la famiglia. Procedimento

Realizzare la crema al cioccolato senza latte è davvero un procedimento facile. Innanzitutto, sarà necessario, inserire le uova in una ciotola e lavorarle con lo zucchero. Mescolare con cura ed aggiungere la farina setacciata e dopo anche il cacao amaro. Versare a poco a poco l’acqua, mentre il composto continua ad essere mescolato con un cucchiaio. Versare in un pentolino e far cuocere a fiamma bassa. Dopo qualche minuto e sempre mescolando, aggiungere la bacca di vaniglia. Ridurre il cioccolato fondente in pezzetti ed inserirli nel pentolino. Far cuocere ed addensare. Quando la crema raggiungerà la densità desiderata. Spegnere il fuoco e lasciar intiepidire. Servire in tazzine, accompagnate da qualche biscotto ed il gioco è fatto.

