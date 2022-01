Esistono fondamentalmente due tipi di persone: le abitudinarie e quelle sempre alla ricerca di novità. Nella prima categoria troviamo tutti quei soggetti che hanno paura dei cambiamenti, in ogni settore. Gli abitudinari amano stare nella loro comfort zone perché si sentono al sicuro. Solitamente, hanno questo atteggiamento in tutti gli ambiti della vita, da quelli più importanti, come ad esempio il lavoro, ai più banali. Soffermandoci su questo secondo aspetto, gli abitudinari tendono a mangiare sempre le stesse cose. Non amano sperimentare sapori nuovi. Lo stesso accade anche per la loro immagine. Un abitudinario tende infatti a vestire sempre con il solito stile, in genere molto classico. Le donne di questa categoria, quasi sicuramente, da anni sfoggiano lo stesso taglio di capelli e lo stesso colore.

È giusto rimanere fedeli a determinati stili, soprattutto se si adattano alla perfezione con il nostro fisico e i nostri lineamenti. Tuttavia, ogni tanto, si può anche cambiare. Non c’è bisogno di fare cambi radicali. Ma apportare qualche tocco di novità, ogni tanto, non fa male. Anzi, può essere anche divertente. Tra l’altro, nell’ambito dell’hair style ci sono tantissimi trucchetti per evitare scelte estreme. Pensiamo solo alle extension, che ci permettono di sfoggiare lunghe chiome per qualche mese anche se abbiamo una zazzera cortissima. Senza dimenticare quanto ci possiamo sbizzarrire con i colori. Anche su questo versante, ci sono tinture naturali che non sono permanenti ma si lavano via lavaggio dopo lavaggio. Nel presente articolo sveleremo un altro trucchetto. Adatto per chi ha i capelli lunghi, si tratta di un facilissimo sistema per accorciare la chioma senza tagliarla. Il rischio infatti, altrimenti, è quello di potersene pentire subito dopo.

Solo 10 minuti e zero difficoltà per stravolgere il look con questa acconciatura alla moda perfetta sui capelli lisci e mossi

Chi ha i capelli lunghi o medi, può provare a vedere come gli dona il classico caschetto che torna spesso di moda. La tecnica si chiama faux bob ed è davvero semplice e veloce. Per prima cosa, dobbiamo raccogliere i capelli in una coda bassa o una treccia. Dopodiché, partendo dalla base, la arrotoliamo verso l’interno. Una volta giunti quasi alla base della nuca, fissiamo i capelli con forcine e mollettine invisibili.

Questo semplicissimo sistema si adatta bene sui capelli lisci. Ma sta ancora meglio su quelli mossi perché, essendo più scompigliati e voluminosi di natura, non c’è proprio il rischio che il trucco possa venire scoperto. E così, solo 10 minuti e zero difficoltà per stravolgere il look con questa acconciatura alla moda perfetta sui capelli lisci e mossi.

Divertiamoci con qualche variante

Abbiamo spiegato la tecnica base. Con un po’ di abilità, possiamo applicarla per creare altre varianti. Ad esempio, con lo stesso sistema, possiamo ricreare l’effetto del clavicut, altro taglio molto in voga. Chi ha i capelli medi, potrà applicare la tecnica appena spiegata soltanto nella parte centrale dei capelli, lasciando scendere le ciocche laterali. Chi invece ha i capelli lunghi, dovrà suddividere la testa in 3 parti ed applicare la tecnica descritta a livelli diversi per ottenere l’effetto finale sfilato.

Ed infine, ecco una versione azzardata

Dividiamo la chioma in 2 parti, uguali o asimmetriche. Applichiamo la tecnica del “finto corto” solo ad un lato della testa. Ed ecco che avremo così ottenuto un modernissimo e grintoso side cut.

Approfondimento

Un po’ bob e un po’ pixie cut, il taglio di capelli che andrà a più non posso nel 2022 sta bene a 20 come a 50 anni