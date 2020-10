Solo 10 euro per quadruplicare i vostri risparmi in breve tempo. Ecco come fare secondo gli esperti

Risparmiare risorse economiche senza troppi sacrifici sembra l’epilogo di un sogno o il lieto fine di un film. Invece, dicono gli esperti ritrovarsi a fine mese con un bel “gruzzoletto” inaspettato nel salvadanaio è possibile e lo si può fare partendo da una banconota da 10 euro.

Il team di ProiezionidiBorsa, quotidianamente, si occupa di famiglia e di risparmio, mostrando ai Lettori le soluzioni e le ultime novità per migliorare lo status economico in cui bene o male tutti ci troviamo. Quest’oggi, vogliamo consigliavi un metodo di risparmio veramente efficace e che comporterà un minimo sforzo che vi regalerà una massima resa.

Solo 10 euro per quadruplicare i vostri risparmi in breve tempo. La tecnica della formica

Secondo gli esperti del settore il 78% dei lavoratori non riesce, generalmente, a mettere da parte qualche risparmio ma, invece, tende a spendere tutto quello che guadagna e lo fa anche in poco tempo. Certo, la società moderna non aiuta ad intraprendere un giusto piano economico. Le spese sono sempre più consistenti e le tasse contribuiscono a mettere in ginocchio le finanze dei contribuenti già a metà mese. Tuttavia, con alcuni accorgimenti è possibile risparmiare partendo da cifre irrisorie come la banconota da 10 euro. Come?

Grazia alla tecnica della formica, un trucco semplice che vi ripagherà in poco tempo. Sostanzialmente, il segreto è quello di cancellare dalla vostra mente la presenza della banconota in questione dal vostro conto corrente. Identico ragionamento va fatto per i contanti. In questo modo, la “formica” poco alla volta mette da parte le provviste necessarie per fronteggiare i momenti più difficili. Allo stesso modo, anche voi riuscirete ad ottimizzare le spese cercando di risparmiare la vostra piccola quota giornaliera in previsione di eventuali difficoltà future.

Per quanto possa sembrare banale, sottolineano gli economisti, questa tecnica è tra le più consigliate ed efficaci. Il budget di partenza non conta. Quindi, chiunque può usufruire dei vantaggi della formica grazie alla cifra piuttosto bassa da cui iniziare il nuovo piano di risparmio.

