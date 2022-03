Cucinare seguendo la stagionalità degli ortaggi ci permette di assaporare pietanze ancora più gustose e varie. Marzo è il mese che porta sulle nostre tavole gli asparagi, un tipo di verdura poverissima di calorie, ma molto ricca di fibre ed antiossidanti.

Sfortunatamente, il periodo in cui possiamo trovarli freschi nei negozi ortofrutticoli è molto ridotto. Infatti, gli asparagi sono diffusi soltanto da marzo a maggio, ma possiamo congelarli facilmente e conservarli a lungo per consumarli quando preferiamo.

Esistono diversi tipi di asparagi ed alcuni sono considerati prodotti di eccellenza. Tra i più conosciuti abbiamo quello selvatico, più sottile e perfetto per minestre e frittate, oppure quello verde o bianco, entrambi molto diffusi ed utilizzati. Oggi vogliamo realizzare un contorno davvero saporito ed anche salutare, che possiamo preparare utilizzando quest’ortaggio insieme a pochi altri ingredienti.

Ingredienti

500 g di asparagi;

100 g di pomodori secchi;

1 spicchio d’aglio;

25 ml di olio EVO;

sale q.b.

Soli 15 minuti per cucinare gli asparagi verdi, bianchi o selvatici al forno e preparare uno sfizioso contorno salutare ed economico

Puliamo gli asparagi eliminando eventuali punte danneggiate e fusti rovinati. Lasciamoli a bagno in acqua fredda e bicarbonato per qualche minuto. A questo punto, sciacquiamoli per bene rimuovendo ogni residuo di terra e tagliamo la parte più dura e finale dell’asparago.

Peliamoli usando un pelapatate in modo da rimuovere la parte più fibrosa dell’ortaggio. A questo punto, prendiamo un foglio di carta da forno. Bagniamolo, strizziamolo ed adagiamolo sul piano da lavoro. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 220 gradi e poggiamo gli asparagi sul foglio di carta. Tagliamo i pomodori secchi a pezzetti ed uniamoli agli asparagi.

Puliamo l’aglio ed aggiungiamolo ai restanti ingredienti. Irroriamo con l’olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e chiudiamo gli ingredienti nel cartoccio come se fosse una caramella. Quando il forno sarà ben caldo, mettiamo il cartoccio su una teglia, o leccarda, ed inforniamolo. Al termine della cottura, gli asparagi risulteranno teneri e gustosi e il loro profumo ci conquisterà in un attimo.

Consigli

Attenzione agli sprechi, perché degli asparagi non si butta via nulla. Infatti, possiamo realizzare ottime e veloci ricette riutilizzando i gambi. La cottura al cartoccio è molto veloce e semplice da realizzare. Infatti, essa riduce i tempi di cottura sfruttando la combinazione della cottura al vapore e di quella al forno. Per questo motivo ci vogliono soli 15 minuti per cucinare gli asparagi in questo modo. Inoltre, questo metodo permette di preservare gran parte delle sostanze nutritive degli alimenti che spesso, invece, si perdono in cottura.

