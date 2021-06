D’accordo non sarà forse il loro momento ma i panzerotti scaldano il cuore in tutto il periodo dell’anno. Ovviamente in questo nostro articolo non parleremo di alimenti ideali per l’estate o per dimagrire ma di un piccolo accorgimento che farà la differenza a tavola. Soli 10 minuti ma in versione light eccezionale per questo piatto tipico italiano molto amato anche dai turisti stranieri. Dicevamo che forse non è propriamente il periodo giusto dato il caldo per preparare i panzerotti ma negli aperitivi serali hanno sempre il loro perché. E nella versione più leggera giustificheranno la loro presenza fuori stagione.

Molte regioni si contendono la nascita dei panzerotti che altri chiamano calzoni ma la regione di riferimento è per tutti la Puglia. Possono fare da antipasto ma anche da pranzo completo magari abbinandoci una superba insalata mista o delle verdure grigliate per sentirci meno in colpa con la bilancia. La nostra ricetta prevede invece la cottura al forno al posto della frittura e la ricotta light al posto di quella normale. Andremo sicuramente ad alleggerire un po’ il peso specifico calorico. A volerla dire e fare tutta potremmo sostituire la farina 00 con quella d’avena integrale o con quella di kamut. Usando degli ingredienti di qualità non cambierà poi tanto il gusto. Altrimenti mettiamoci per una volta la mano sul cuore e poi prenotiamo una bella passeggiata chilometrica per smaltire.

Le due varianti interessanti

Non cambia assolutamente la ricetta originale che prevede l’utilizzo di olio d’oliva, passata di pomodoro e acqua. Cambia invece la cottura come dicevamo che passa al forno e la ricotta che andremo a preferire light. Normalmente tra una ricotta normale e una light ballano almeno 50 kcal. per 100 grammi di prodotto, quindi una bella differenza. Altrettanto risparmiamo preferendo il forno anche col caldo di questo periodo, con una cottura consigliata a 180 gradi per una decina di minuti. Facendo però il cosiddetto controllo della forchetta per capire se l’impasto interno sia cotto a dovere.

