Dopo una lunga attesa, ecco giunta la primavera. Il weekend alle porte farà da apripista al cambio di stagione, che sarà salutato nel cielo astrologico da un tripudio di stelle in Pesci. Secondo gli esperti, infatti, Sole, Mercurio e Giove nel weekend portano soldi e un carico di energie a tutti i nati di questo segno zodiacale.

Tuttavia, altre stelle influenti non mancheranno di far sentire il loro peso. È per esempio il caso di Saturno, Venere e Marte in Acquario, mentre la Luna sosterà nel segno della Bilancia. Vediamo quali saranno segni zodiacali al top del fine settimana.

Tris di pianeti forti per i nati sotto il segno dei Pesci

In verità per i nati sotto il segno dei Pesci si è trattato di una settimana alla grande, specie nella sfera professionale. Il momento magico, quindi, è già iniziato da giorni mentre ora c’è un weekend da chiudere nel migliore dei modi. A dare man forte all’umore cui penserà il passaggio della Luna in Bilancia, che smetterà di essere opposta al segno.

Considerato il “carico stellare” che durerà ancora per altri giorni, gli astri consigliano di dedicare il fine settimana allo svago e al relax. Dall’hobby ai viaggi, dallo sport alla Spa, da una lettura a una visita guidata, adesso sarebbe meglio ricaricare le pile e affinare le idee. Da lunedì 21, infatti, ci sarà tanto da fare e le energie e la voglia di fare non mancheranno, grazie al buon influsso di Giove e Mercurio.

Sole, Mercurio e Giove nel weekend porteranno soldi e passione in Pesci mentre amore e passione travolgeranno Acquario e Bilancia

Per gli amici dell’Acquario le buone notizie rimandano alla presenza di Saturno nel segno, che resterà fino alla primavera del prossimo anno. Accanto ad esso si associa l’influenza della Luna in Bilancia, che dona energie, spunti, voglia di osare e di tornare a lottare.

Nel weekend questo stato di grazia sarà forte e determinante nel campo dei sentimenti, degli affetti, dei rapporti con i propri cari. Saranno giorni perfetti per recuperare un amore un po’ in ombra o per conquistare un cuore solitario per chi è single. Cielo positivo, infine, per le spese finalizzate a piccoli e grandi investimenti. Le scelte fatte in questo periodo non mancheranno di regalare gioie con gli interessi nelle settimane a venire.

Al riguardo, e per chi è dotato di elevata propensione al rischio, ecco un BTP che in due mesi ha vissuto forti movimenti dei prezzi.

Bilancia sugli scudi nel weekend

Da domani la Luna si sposterà dal segno della Vergine a quello della Bilancia, regalando due giorni di amore e passione alle stelle per i nati di questo segno. Inoltre si farà sentire l’influsso benevolo del trigono di Venere e Marte in Acquario.

Ottimo il cielo per le faccende familiari e domestiche in generale, dal rapporto coi figli a quello con i genitori. Una buona occasione per riunire la famiglia potrebbe essere allora quella di preparare una pietanza speciale per il pranzo domenicale. Per chi fosse in cerca di spunti, proponiamo la coppola di Garibaldi, un timballo di pasta foderato di prosciutto cotto.

Approfondimento

Per vincere un tablet iPad Apple basta fare un bonifico dal conto corrente e c’è tempo fino al 10 aprile.