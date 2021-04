Per ottenere colpi di sole e capelli più chiari non abbiamo bisogno del parrucchiere. Possiamo anche dimenticarci i prodotti chimici e industriali. Con questo metodo sole e limone sono tutto quel che ci serve per schiarire i capelli in modo naturale. Bisogna però armarsi di un po’ di pazienza!

Tutto l’occorrente

Come detto, l’ingrediente principale è il limone. A seconda della quantità di capelli che si vogliono schiarire può essere necessario comprare molti limoni. Per facilitare l’applicazione del succo possiamo mischiarlo a del balsamo senza risciacquo. Questo aiuterà anche a proteggere i capelli. In un contenitore spray possiamo infatti mescolare due parti di succo con una parte di balsamo. Per nutrire ancora di più i capelli possiamo anche aggiungere del miele. Un infuso di camomilla aiuterà invece con l’effetto schiarente.

Dopodiché non resta che spruzzare con cura la miscela sulla nostra chioma. Possiamo anche utilizzare del cotone e dei fazzoletti imbevuti della miscela per lavorare su certe aree precise dei nostri capelli. Non c’è limite alla fantasia! Dopo l’applicazione è arrivato il momento di prendere il sole. Dobbiamo restare sotto il sole per almeno un’ora in modo che il limone agisca sui capelli. Il trattamento va poi ripetuto per almeno tre volte a seconda del risultato desiderato.

Qualche avvertenza

Questo metodo permette di schiarire i capelli con pochi ingredienti. Se sole e limone sono tutto quel che ci serve per schiarire i capelli in modo naturale, dobbiamo però fare anche attenzione. Prima di tutto dobbiamo indossare sempre la crema solare durante l’esposizione al sole. È anche importante prendersi cura dei capelli durante il trattamento. Dopo l’esposizione al sole bisogna infatti sciacquare la chioma con cura e rimuovere i residui di balsamo e limone.

È consigliato anche idratare i capelli con impacchi e maschere durante il periodo del trattamento. Dopo circa quattro sedute il consiglio è quello di far passare qualche settimana prima di riprendere con il trattamento per far riposare il capello. Questo metodo è inoltre più efficace sui capelli più chiari, mentre i capelli scuri possono avere difficoltà a schiarirsi in modo naturale. Chi ha i capelli castani deve inoltre fare attenzione perché il limone può donare un colore ramato che non piace a tutti.