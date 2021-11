Ferie e vacanze non sono in genere argomenti prettamente autunnali. Al massimo, si comincia a pensare a qualche weekend sugli sci o a dove andare a trascorrere il Natale o il Capodanno. Tuttavia, per chi avesse la possibilità di prendersi qualche giorno di pausa per trascorrere un weekend o, meglio ancora, un long weekend altrove, le occasioni non mancano di certo in questa stagione. Anzi, a voler guardare i lati positivi, trovandoci in bassa stagione, i prezzi sono molto abbordabili e gran parte delle località poco affollate.

Vediamo allora qualche idea. Per chi ha voglia di relax totale, niente di meglio che questa meta con terme da sogno a due passi dall’Italia.

Chi invece preferisce conoscere posti nuovi, potrebbe prendere in considerazione queste 2 fantastiche località perfette per un economico weekend al caldo a novembre. Ci sono poi molte persone che starebbero tutto l’anno sdraiate al sole. Ecco, quindi, alcune soluzioni adatte a loro.

Sole caldo e mare cristallino in queste 4 fantastiche mete perfette per una rilassante e romantica fuga al mare a novembre in Italia e in Europa

Canarie

In quanto a sole e clima mite, le isole “dell’eterna primavera” non deludono mai. Adagiate nell’Oceano Atlantico, queste isole spagnole sono di fronte alle sponde africane. La scelta è davvero ampia e variegata poiché ogni isola ha caratteristiche proprie. A Fuerteventura si cammina sulle dune di sabbia, mentre Lanzarote lascia senza fiato con i suoi struggenti paesaggi vulcanici. Per non parlare dell’imponente Teide di Tenerife, la vetta più alta di tutta la Spagna. Meno naturalistica ma altrettanto graziosa per i numerosi paesini è, infine, Gran Canaria.

Baleari

Rimaniamo in Spagna ma spostiamoci nel Mediterraneo. Qui, anche le isole Baleari offrono grandi opportunità. A Palma di Maiorca, l’isola più grande, c’è molto da visitare. Oltre all’imponente Basilica, ci sono deliziose cittadine, il possente castello Bellver e molti altri edifici in stile mudejar.

La piccola Minorca è, invece, un vero e proprio gioiello naturalistico. Si tratta infatti della riserva marina più grande del Mediterraneo, che racchiude ben 10 habitat differenti in un territorio di più di 514.000 ettari. Formentera è la scelta ideale per godersi un meraviglioso mare turchese in spiagge deserte, di sabbia o rocciose. Ma non solo, su quest’isola ci anche vari itinerari tutti da esplorare, in bici o a piedi.

Sole e mare anche in Italia

Rimanendo nello Stivale, non mancano opportunità anche qui da noi.

In quanto a caldo e acque trasparenti, Lampedusa non delude mai. La più grande tra le isole dell’arcipelago delle Pelagie, offre baie incontaminate. Tra le tante, va sicuramente ricordata la spiaggia dei Conigli, considerata come una delle più belle al Mondo e nota per le tartarughe che la scelgono da sempre per deporvi le uova.

Non possiamo infine non citare Pantelleria, la “Perla nera” del Mediterraneo. Anche qui, infatti, il sole splende tutto l’anno. Assolutamente da non perdere lo Specchio di Venere, un lago formatosi nella bocca di un vulcano spento con acque termali che possono raggiungere i 50 gradi. Nell’interno vi sono numerosi sentieri da trekking che si snodano per circa 150 km.

Insomma, la scelta è davvero ampia. Infatti possiamo trovare sole caldo e mare cristallino in queste 4 fantastiche mete perfette per una rilassante e romantica fuga al mare a novembre in Italia e in Europa.