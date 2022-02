Soldi, ricchezze e prosperità ci starebbero aspettando se abbiamo fatto un sogno ricorrente

La teoria dei sogni è una materia assai complicata e controversa. Molti sono scettici ma persino alcuni studi universitari avrebbero cercato di spiegare come si producono i sogni. Già perché almeno una certezza nell’universo onirico sembra esserci: tutti sogniamo. Cosa diversa è ricordare un proprio sogno. Abbiamo già affrontato questo tema. L’Interpretazione dei sogni ha una storia abbastanza recente. Tutto prese origine nel 1899 quando fu pubblicata la rivoluzionaria opera di Freud “L’Interpretazione dei Sogni”.

I sogni secondo Freud sono fondamentali espressioni del nostro inconscio. Senza scomodare lo Psicanalista austriaco, la tradizione popolare ha sviluppato un’autonoma dottrina per spiegare il significato dei sogni.

In questo articolo vedremo quali sogni potrebbero essere forieri di ricchezza e preannunciare entrate di denaro.

Soldi, ricchezze e prosperità ci stanno aspettando se abbiamo fatto questo sogno con questi animaletti

Le api sono degli insetti molto laboriosi e il sogno coinvolge quindi l’ambito professionale e lavorativo. Ad esempio, se sogniamo di vedere svolazzare un’ape in casa potrebbe essere in arrivo una buona novità e successo. Se nell’esperienza onirica, siamo, invece, perseguitati da un’ape minacciosa dobbiamo invertire il significato del sogno. In questo caso il nostro subconscio ipotizza che qualcuno o qualcosa starebbe per mettere a rischio la nostra cartiera o l’armonia fra colleghi.

Altro sogno che preannuncia buone novelle è quello che vede protagonisti i delfini. Il nostro inconscio associa a questi animali due caratteristiche: il senso di libertà e l’intelligenza. Sognare quindi un delfino esternerebbe il nostro desiderio di evasione e libertà. Cavalcare o giocare con i delfini, potrebbe significare che il nostro intelletto ha quasi raggiunto una soluzione brillante per risolvere un problema. È però un altro l’animale che verrebbe considerato premonitore di denaro: il geco.

Per comuni convinzioni siamo abituati a pensare al geco come ad un animale guardingo ma che sa sfruttare le opportunità. Il simpatico parente delle lucertole se in sogno giacesse sui muri, potrebbe preannunciare denaro in arrivo o comunque una buona chance di guadagno. Il nostro cervello avrebbe infatti già elaborato la circostanza che probabilmente potremmo sfruttare per incrementare i nostri guadagni. La nostra mente avrebbe, così, trasformato a livello onirico questa occasione da cogliere in un geco sornione.

Il ghiaccio

Se sogniamo il ghiaccio probabilmente ci sentiamo bloccati a livello emotivo. Qualora, invece, nel sogno stessimo camminando o pattinando sul ghiaccio, facciamo attenzione perché stiamo elaborando un’eccessiva preoccupazione per la situazione economica.

Altra valenza, ancor differente, avrebbe il ghiaccio sognato prima di una prova. In vista di esami o verifiche, la presenza del ghiaccio, infatti, comporterebbe un successo garantito.

Abbiamo quindi visto alcuni dei sogni che dalla cultura popolare sarebbero considerati premonitori di soldi, ricchezze e prosperità.