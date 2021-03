In questi giorni stanno arrivando gli attesi bandi sui bonus affitti per gli studenti fuori sede. Nelle settimane precedenti, sono stati stanziati i fondi relativi a questi ristori. Ora invece le singole Regioni stanno pubblicando gli opportuni bandi in cui spiegano come si può chiedere il sostegno.

Entriamo dunque nel vivo dell’argomento. Parliamo di soldi in arrivo agli studenti universitari fuori sede anche in altre due regioni oltre all’Emilia Romagna e all’Abruzzo.

Online l’avviso in Piemonte

Dal 1° marzo è online l’avviso per chiedere il rimborso dei canoni di locazione del periodo di lockdown. Il riferimento è ai contratti d’affitto regolarmente registrati da studenti universitari fuori sede iscritti nell’A.A. 2019/2020 e 2020/2021.

Per gli studenti universitari iscritti all’A.A. 2019/2020 è previsto il rimborso delle quote mensili corrisposte da febbraio a settembre 2020. Inoltre, per ricevere il rimborso relativo anche ai mesi da ottobre a dicembre 2020 occorrerà risultare iscritti all’A.A. 2020/2021.

L’avviso coinvolge gli iscritti presso gli Atenei del Piemonte, le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, Istituti di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e ISIA.

Passiamo adesso alla voce relativa ai requisiti:

a) occorre anzitutto essere studenti “fuori sede”, ossia avere la residenza in un Comune diverso da quello del corso frequentato;

b) l’ISEE universitario/parificato deve essere non superiore ai 15.000 euro.

Quanto all’importo assegnato, esso sarà pari al canone corrisposto e certificato ad EDISU, mediante le ricevute di pagamento delle mensilità di cui si chiede il rimborso. Non è previsto invece il rimborso delle spese.

La domanda potrà essere presentata a partire dal 30 marzo prossimo fino alle ore 12.00 del 14 maggio 2021. Al riguardo bisogna utilizzare l’apposita procedura online del sito edisu.piemonte.it – Servizi Online, mediante accesso con SPID o PIN.

Dunque, soldi in arrivo agli studenti universitari fuori sede anche in altre 2 Regioni: la Puglia

Anche in Puglia a fine febbraio è stato approvato l’Avviso: “Contributo straordinario canone di locazione”. La misura rende operativa quanto previsto dal decreto MIUR n. 57 del 14 gennaio 2021. Con esso è possibile avere un rimborso del canone dei contratti d’affitto stipulati da studenti universitari durante l’emergenza pandemica.

Il periodo preso in considerazione, per la liquidazione dell’importo, è compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Nell’art. 4 dell’Avviso sono contenuti i requisiti di accesso alla misura:

a) regolare iscrizione per l’A.A. 2019/2020 e/o 2020/2021 ad una delle Università o Istituzioni AFAM pugliese;

b) avere un valore ISEE per prestazioni universitarie o un valore ISEE corrente inferiore o uguale a 15mila euro.

Come fare la domanda

Tale contributo alloggio non è cumulabile con altri eventuali sussidi regionali per servizi abitativi studenteschi. La domanda va inoltrata online (servono SPID, o CIE o CNS) al sito adisupuglia.it – Portale studenti, tra l’8 marzo e le ore 12.00 del 23 aprile 2021.

Va caricato anche il contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di durata complessiva non inferiore ai 10 mesi. Il sistema rilascerà una ricevuta automatizzata dell’avvenuta presentazione della domanda.

Infine, la quota spettante per il rimborso del canone di locazione non potrà superare i 1.867 euro. In pratica si conteggia una quota mensile non superiore a 186,70 euro.

Conto alla rovescia, dunque: soldi in arrivo agli studenti universitari fuori sede anche in altre 2 Regioni. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo tutti dettagli per il ristoro affitti degli studenti fuori sede e relativi alle Regioni Emilia Romagna e Abruzzo.