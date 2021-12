Quando lasciamo la nostra abitazione per vacanza o per altri motivi, ci troviamo davanti al problema di nascondere degli oggetti di valore reale o personale. Ci stiamo riferendo anche a documenti, agende con numeri di telefono, mazzi di chiavi di scorta. Sono preziosissimi, ad esempio, anche i fogli con annotate le nostre password e i pin dato che la buona parte della nostra vita si svolge online. Celare questi valori o informazioni riservate può essere utile non solo per prevenire un furto. Quelli di seguito sono ottimi modi anche per tutelare la nostra privacy dai curiosi. Possono tornare utili nel caso in cui affidassimo la casa durante la nostra assenza a portieri, parenti etc.

Soldi, gioielli, documenti, dati segreti, sono questi i 7 posti impensabili dove nasconderli

In ogni serie tv thriller che si rispetti si dice sempre di mettere in bella vista ciò che si vuole nascondere.

Il telecomando

Il telecomando della tv è uno di quegli oggetti che davvero passano inosservati ai più a meno che il ladro non decida di guardare la tv. Nel vano per le batterie si possono nascondere piccoli oggetti, qualche banconota o il token della banca.

Le bambole

Se abbiamo una figlia femmina non c’è davvero da preoccuparsi per un nascondiglio sicuro. Le bambole soprattutto se sono lasciate disordinatamente sul divano non destano molto interesse. Nel caso si tratti di bambole di pezza possiamo scucire la parte della schiena e inserirvi dei documenti.

Nascondere nei cuscini

Le imbottiture sono sempre un ottimo nascondiglio. Occorrerà sempre scucire la federa in TNT e inserire documenti o quanto vogliamo nascondere nel mezzo dell’imbottitura. Ricuciamo, inseriamo l’imbottitura nella federa e lasciamo in bella vista sul divano.

Il bidone della plastica

Questo è un nascondiglio perfetto per materiale che non fa rumore se scosso. Dobbiamo prendere un flacone di detersivo abbastanza grande, ad esempio da 2 litri, colorato in modo che non si veda il contenuto. Inseriremo il nostro oggetto di valore protetto da una cartelletta o un sacchetto gelo e richiuderemo il tappo. A questo punto dovremo gettarlo nel sacco dei rifiuti di plastica. Occorre fare attenzione, però, di ricordarsi di non buttare la plastica al rientro dall’assenza.

I croccantini del cane o i sassolini della lettiera del gatto

La confezione dei croccantini per i nostri animali domestici o il sacchetto dei sassolini per la lettiera sono ottime casseforti. In particolare possono nascondere oggetti tintinnanti come chiavi e gioielli. Questi ultimi vanno appositamente protetti da un sacchettino e immersi nel contenuto delle confezioni.

Nascondere nel fustino del detersivo per la lavatrice in polvere

Anche in questo caso si tratta di un oggetto ben visibile ma a cui nessuno penserebbe. Naturalmente proteggendo il nostro oggetto con un involucro, andremo a metterlo all’interno del fustino e poi riempiremo con il detersivo in polvere.

Lo scopino del wc nuovo

Questo nascondiglio è davvero blindato perché solo i più impavidi frugherebbero in questo posto. Dobbiamo dotarci uno scopino con portascopino nuovo e inserirvi all’interno ciò che desideriamo celare. Anche in questo frangente ricordiamo al rientro di aver nascosto il nostro “tesoro” prima di utilizzarlo.

Lasciamo casa spensierati: soldi, gioielli, documenti, dati segreti, sono questi i 7 posti impensabili dove nasconderli.

Per approfondire in questo articolo “8 furbizie per nascondere soldi e gioielli e lasciare i ladri a mani vuote” la Redazione di ProiezionidiBorsa offre altre astuzie anti-ladri.