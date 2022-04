Siamo finalmente arrivati al lungo weekend di Pasqua, giorni che a moltissimi di noi porteranno regali, gioia e bellissime sorprese. In particolar modo le stelle prevedono soldi ed emozioni piccanti per l’Ariete e per altri 3 segni che potrebbero svoltare proprio in questo fine settimana. Diametralmente opposto, invece, il destino di Gemelli e Vergine. Per loro la situazione sarà talmente pesante che sogneranno di volare via come se fossero colombe pasquali.

Arriva una Pasqua da dimenticare per Gemelli e Vergine

I Gemelli restano stabili nella classifica dei segni meno fortunati del mese di aprile. E nemmeno la Pasqua porterà un momento di sollievo. Anzi. Nei prossimi giorni Marte toglierà il proprio appoggio e lascerà come scia incomprensioni sul lavoro e in amore. Non andranno meglio le finanze, che rischiano di subire brutti colpi causati da spese impreviste. Meglio aspettare il più caldo maggio per prendere decisioni importanti.

Poche novità positive anche per i Vergine, che avranno addirittura 3 Pianeti contrari. Tra questi ci sono Giove, il Pianeta della fortuna, e Venere, quello dell’amore. Da qui è facile capire come la Pasqua potrebbe rivelarsi estremamente complicata. Molto meglio pensare a un’evasione dalla routine e dedicarsi a qualche hobby.

Gli Ariete sono pronti a fare faville nei prossimi giorni

Sarà una Pasqua davvero incredibile per l’Ariete. Finalmente spariranno le nubi delle ultime settimane e gli Ariete appariranno decisi e attraenti come non mai. La combinazione protettiva di Sole e Luna permetterà ai nati sotto questo segno di ottenere enormi soddisfazioni in campo economico. Ma soprattutto li renderà una vera e propria calamita per l’altro sesso.

Soldi ed emozioni piccanti per l’Ariete e per questi 3 segni che nel weekend di Pasqua faranno faville mentre Gemelli e Vergine vorranno volare via con la colomba

A fare compagnia agli Ariete tra i più fortunati del weekend ci sono la Bilancia, lo Scorpione e i Pesci.

Per i Bilancia sarà una Pasqua di profondi cambiamenti. Le stelle sono favorevoli per dare una svecchiata al look e per tornare a ricoprire di attenzioni il partner. I prossimi giorni saranno anche ideali per nuove esperienze e per una gita fuori porta.

Venere sarà invece il Pianeta guida dello Scorpione, che avrà l’occasione tra venerdì e lunedì di far salire notevolmente il conto in banca. Molto bene anche l’amore: nelle prossime ore non mancheranno scintille in camera da letto.

I Pesci continuano a volare e a rimanere tra i segni top della primavera. Le principali novità del weekend in arrivo saranno sul fronte sentimentale. I single sono destinati a vivere un colpo di fulmine. Le coppie a ritrovare la passione perduta.

