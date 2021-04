I sogni, come ormai diversi studi ci insegnano, sono un valido strumento per riconoscere la profondità dell’animo umano. Però è sempre difficile, se non addirittura impossibile, riuscire a darne un’interpretazione.

Quest’ultima, infatti, può essere giusta ed avere valore, solo nel caso in cui si può conoscere il vissuto della persona, che ha fatto quel determinato sogno.

Quindi, in poche parole, non si possono slegare i sogni con la personalità di chi lo fa.

Ma ci sono alcuni sogni che sono molto particolari e che tutti almeno una volta abbiamo fatto (o ricordato di aver fatto).

Sono i cosiddetti “sogni ricorrenti”, talmente tanto comuni che spesso la loro interpretazione può essere univoca.

Sono sogni che in genere vengono svincolati dalle singole persone e portati ad un livello di comprensione generale, quasi mistico, ai limiti della scaramanzia.

Infatti, si dice che vi siano soldi e fortuna in arrivo per chi ha fatto questo sogno particolare e decisamente strano. Vediamo di che si tratta.

Cosa significa sognare di fare la cacca?

Questo è un classico sogno ricorrente, anche se al risveglio si fa fatica a parlarne con gli altri e ci si vergogna un po’.

È un sogno che tutti facciamo, perché le feci sono collegate ovviamente a bisogni fisiologici di tutti gli esseri umani. Quindi è normale, se non scontato, che la cacca sia presente anche nei sogni di persone diverse tra loro, per cultura ed esperienze di vita.

È un po’ complicato dare un’interpretazione generalizzata, perché comunque le feci possono comparire nei sogni in modalità diverse.

C’è chi sogna di farle in pubblico, o davanti ad una persona in particolare. Oppure c’è chi sogna di farne tantissima, o di farsela addosso. Addirittura, c’è chi sogna di caderci dentro, o di vederla fare da qualcun altro. Insomma, nei sogni si sa non ci sono limiti!

Nella cultura popolare però, c’è questa convinzione che ci siano soldi e fortuna in arrivo per chi ha fatto questo sogno particolare e decisamente strano.

Infatti, molto spesso, non è raro trovare qualcuno che al risveglio, dopo aver fatto questo sogno, va a tentare la fortuna giocando al superenalotto.

Ma è proprio così? In realtà, se è vero che la cacca viene sognata da tutti, allora tutti dovrebbero avere soldi e fortuna.

È evidente invece il desiderio continuo di volere tentare a tutti i costi la fortuna, spendendo tantissimi soldi nei vari giochi e concorsi a premi. I sogni sembrano essere solo un banale pretesto.