Soldi: conservarli in casa è illegale e quali rischi si corrono se si spendono?

I dati della Banca d’Italia fotografano una situazione in Italia, piuttosto, strana. Aumentano i risparmiatori italiani che decidono di sottrarre al sistema bancario i propri risparmi.

Soprattutto, in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza epidemiologica, il timore di conservare i soldi in banca è forte. Così come aumenta la paura anche in vista di una eventuale patrimoniale. E’ questa la fotografia di un Paese che non ha molta fiducia nel governo e nel sistema bancario.

Alcuni risparmiatori hanno deciso di trasferire parte dei propri risparmi all’estero, altri , invece, di custodirli in casa.

Conservare i soldi in casa è illegale e quali rischi si corrono se si spendono?

Soldi: conservarli in casa è illegale e quali rischi si corrono se si spendono?

Per limitare questo fenomeno e far sì, che i risparmiatori tornino a mettere i propri soldi sui conti correnti, è intervenuto il Fisco.

Attenzione, dunque, all’uso che si fa dei contanti.

E’ lecito chiedersi se sia legale, allora, conservare i soldi a casa e quali rischi si corrono se si spendono.

Innanzitutto, precisiamo che la detenzione di denaro in casa non è un’attività illegale.

Non esiste nemmeno un limite di soldi che si possono tenere in casa. L’importante è riuscire sempre a dimostrarne la provenienza.

Quello che può diventare rischioso per il risparmiatore che conserva i soldi in casa, è come spende questi soldi.

Come spendere i soldi

Il Fisco, oramai, è in grado di accorgersi di tutto o quasi.

Le nuove misure adottate per combattere l’evasione fiscale dettano regole specifiche per limitare l’uso dei contanti.

Nell’era digitale dei controlli incrociati ed automatizzati dei flussi di denaro per il Fisco è un gioco da ragazzi avviare un accertamento fiscale.

Come anticipato, non è illegale conservare dei soldi in contanti in casa.

Piuttosto, potrebbe diventare illegale l’uso che si fa di quei soldi.

Nel caso in cui si vogliano spendere, infatti, si dovrà tenere comunque conto dei limiti imposti dalla legge all’impiego dei contanti.

Al riguardo, si consiglia la lettura di ecco cosa si rischia se si paga in contanti