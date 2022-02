Quando dormiamo può capitarci di fare sogni strani che, alle volte, senza un’apparente spiegazione, definiamo come assurdi. Denti che cadono, serpenti o animali di ogni genere rischiano di trasformare il nostro sonno ristoratore in un vero e proprio incubo. Tuttavia, potremmo anche sognare ingredienti che giornalmente utilizziamo in cucina: il sale, il pepe, il caffè e lo zucchero. In alcuni casi, sogniamo vere e proprie scene quotidiane e quando riusciamo a ricordarle, potremmo andare alla ricerca di un possibile significato. Spesso, infatti, siamo curiosi di capire se il sogno fatto ci annuncia un presagio o se sono in arrivo interessanti novità. Lo zucchero, per esempio, potrebbe nascondere differenti significati: soldi, cattive notizie o altre possibili accezioni.

Un ingrediente, svariati significati

Lo zucchero come ingrediente spesso lo ricolleghiamo alla nostra alimentazione, soprattutto in termini di linea. Molti di noi lo utilizzano durante il giorno, altri potrebbero averlo bandito definitivamente dalla loro dieta. In alcuni casi, invece, pur di non perderne definitivamente l’uso, alcuni potrebbero sostituire lo zucchero bianco con le varianti dietetiche, in canna o a zollette.

Lo zucchero bianco in sogno generalmente assume un significato positivo. Infatti, come simbolo di dolcezza, potrebbe essere ricollegato all’amore e alla felicità in ambito lavorativo. Se nel nostro sogno stiamo acquistando dello zucchero, potrebbe indicare che riusciremo in breve tempo a far innamorare qualcuno di noi. Mentre, se nel sogno stiamo gustando dello zucchero in polvere, potrebbe significare che faremo tutto il possibile per agguantare al meglio ogni nostro obiettivo. Nel caso in cui lo zucchero fosse a zollette, potrebbe significare che in breve tempo riusciremo a oltrepassare con facilità ogni ostacolo.

Soldi, cattive notizie o altre possibili accezioni, ecco cosa significa lo zucchero nel sogno e le sue differenti varianti

In alcuni casi, sognare lo zucchero potrebbe anche rappresentare soldi in arrivo. Per esempio, se nel nostro sogno lo stiamo vendendo.

Tuttavia, lo zucchero è un ingrediente dagli infiniti significati. Pertanto, potrebbe anche avere un significato negativo. Infatti, lo zucchero in sogno rappresentava per gli Arabi l’avvento di un cattivo presagio, caratterizzato da difficoltà, inganni vicini e pericoli imminenti.

Quindi, se nel sogno siamo noi a disperdere lo zucchero sul pavimento, potrebbe significare che abbiamo perso un’occasione importante. Lo zucchero dissolto in un catino o in una pozza d’acqua potrebbe indicare un male, che potrebbe nel tempo ritornare all’improvviso. Mentre, se sogniamo un’ombra indefinita che ci mette lo zucchero nella tazza del caffè, del tè o del latte, potrebbe esser collegato alla fiducia. In questo caso, la nostra fiducia potrebbe presto essere ingannata da una persona cara. Sognare una montagna fatta di zucchero potrebbe significare che dobbiamo prepararci a compiere sforzi importanti, per evitare di perdere qualcosa a cui teniamo particolarmente.

Infine, sognare lo zucchero di canna potrebbe significare che dovremmo star attenti ad una persona a noi vicina, poiché potrebbe presto approfittarsi della nostra buona fede.

Lettura consigliata

Una valanga di soldi e fortuna attenderebbe chi fa questi straordinari e a volte bizzarri sogni propiziatori