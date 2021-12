Anche chi dice di non crederci, prima o poi butta l’occhio all’oroscopo.

Le stelle, infatti, esercitano su di noi un fascino irresistibile ed è troppo allettante avere già adesso qualche anticipazione sul prossimo anno. Soprattutto se si tratta di belle notizie.

Le stelle stanno privilegiando 3 segni che ne vedranno davvero delle belle prima della fine dell’anno. Mancano solo pochi giorni, ma il bello delle sorprese è il loro essere inattese. Arriverà un bel gruzzolo di soldi e una serenità interiore davvero importante e rigenerante per questi 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna.

Soldi a palate, fortuna e benessere in arrivo per questi 3 segni zodiacali che chiuderanno il 2021 in bellezza

Partiamo con la Vergine che quest’anno vivrà un vero e proprio cambio di rotta. Se l’anno scorso qualcosa non ha funzionato e ci ha creato qualche problema, le cose potrebbero finalmente iniziare a cambiare.

Sul piano lavorativo ricuciremo alcuni rapporti che sembravano ormai persi. Alcune persone ci sorprenderanno in positivo e creeremo due legami speciali. Uno di questi potrebbe portarci fortuna anche in campo sentimentale, visto che l’amore guarda molto positivamente alla Vergine in questi giorni.

Il tempismo di questo segno sarà fondamentale per cogliere al volo un affare importante, che potrebbe dare una svolta economica alla nostra vita. Teniamo gli occhi ben aperti.

Aumenti di stipendio e ruoli di prestigio

Sarà un periodo coi fiocchi anche per il segno dei Pesci. L’appoggio di Giove ci accompagnerà nel nuovo anno e inizierà già a farsi sentire negli ultimi giorni del 2021.

In ambito lavorativo le stelle fanno prevedere aumenti di stipendio che faranno lievitare finalmente il nostro conto in banca. Non per niente, i Pesci rientrano nel gruppo dei 3 segni più fortunati della classifica generale per cui si prospetta un 2022 ricco e soddisfacente.

Uno dei maggiori difetti dei nati sotto il segno dei Pesci è il farsi condizionare troppo dai giudizi altrui. Liberiamoci da questo peso e accettiamo la nuova proposta lavorativa che ci arriverà nei prossimi giorni. Ne trarremo un benessere personale ed economico alquanto evidente.

Il segno più fortunato del 2022

Chiudiamo con il segno che vivrà un anno davvero d’oro: stiamo parlando del Toro.

Le difficoltà lavorative sono ormai un lontano ricordo e nell’anno nuovo ci riprenderemo le soddisfazioni che ci spettano.

L’influenza di Urano ci farà avvertire il bisogno di esprimere al massimo le nostre capacità, spingendoci ad essere più coraggiosi nei confronti del lavoro. Un investimento inaspettato potrebbe dare il via ad una serie di eventi fortunati che risolleveranno le nostre finanze. Infatti, sarà un 2022 ricco di soldi, felicità e amore.

Il Toro vivrà un ottimo anno anche sotto il punto di vista sentimentale, soprattutto se si è single. Come abbiamo detto, dunque, arriveranno soldi a palate, fortuna e benessere in arrivo per questi 3 segni zodiacali che chiuderanno il 2021 in bellezza.