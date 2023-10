Soldi a palate e tanto amore ma anche salute per questi 2 segni dell’oroscopo cinese

2024 pieno di sorprese per Drago e Serpente, vediamo quali.

Il 2023 sta per volgere al termine. Ancora pochi mesi e ci troveremo immersi nel nuovo anno. Se questo 2023 ha portato qualche problema e difficoltà sarà il 2024 l’anno della svolta. Secondo l’oroscopo cinese, infatti, saranno i nati degli anni dei segni del Serpente e del Drago a fare davvero furore. L’oroscopo cinese, come molti già sapranno, funziona diversamente rispetto a quello classico. Infatti, più che i mesi vengono presi in considerazione gli anni di nascita, con le dovute differenze tra un segno e l’altro. Il 2023, per esempio, è stato l’anno del Coniglio mentre nel 2024 sarà protagonista il Drago. Ma, quindi, quali saranno queste novitá che sconvolgeranno le vite dei nati sotto al segno del Serpente e del Drago?

Soldi a palate e tanto amore ma anche salute per questi 2 segni

I nati sotto al segno del Serpente vivranno degli importanti cambiamenti specialmente in campo lavorativo. Le novità che stanno per arrivare riguarderanno, soprattutto, nuove mansioni. Da un lato alcuni cercheranno la loro dimensione altrove, altri conserveranno il loro lavoro ma cambieranno le mansioni. Un aumento di responsabilità che corrisponderà anche ad un incremento di stipendio. Questo ci permetterá di mettere qualche soldo da parte per far fronte alle eventuali spese impreviste. Per questo motivo attenzione a non sprecare denaro in progetti inutili. L’amore sarà traballante per tutto il 2024, anche i legami più solidi potrebbero vacillare. Per non perdersi d’animo bisognerà fare affidamento solamente su se stessi e sulla propria forza interiore. La salute potrebbe vacillare, specialmente nel caso di persone molto anziane o giovani particolarmente sportivi. Le ginocchia saranno il problema più gravoso.

Drago

Il secondo segno zodiacale che vivrà dei momenti interessanti è quello dei nati negli anni del Drago. I momenti interessanti riguarderanno principalmente l’amore, matrimoni e nuove nascite in vista. Le coppie consolidate, infatti, potrebbero decidere di convolare a nozze e le più intraprendenti potrebbero anche decidere di far nascere un figlio. Dopotutto, le finanze sono buone da quando una eredità inaspettata ha portato somme di denaro nelle tasche di nati sotto al segno dei Dragoni. Chi ha problemi economici, tuttavia, non dovrà preoccuparsi più di tanto perché si risolveranno nel breve periodo. Infatti, chi è senza lavoro troverà presto una soluzione ai suoi problemi. Un nuovo impiego si prospetta all’orizzonte. Ma sará la salute il cavallo di battaglia dei Draghi. Una salute di ferro per tutto il 2024 incrinata solamente durante la primavera per un classico malanno stagionale. Ecco perché si prospettano soldi a palate e tanto amore ma anche salute per questi 2 segni.

Ecco chi è del segno del Drago. Sono coloro che sono nati in queste date

16 febbraio 1904 – 3 febbraio 1905

3 febbraio 1916 – 22 gennaio 1917

23 gennaio 1928 – 9 febbraio 1929

8 febbraio 1940 – 26 gennaio 1941

27 gennaio 1952 – 13 febbraio 1953

13 febbraio 1964 – 1º febbraio 1965

31 gennaio 1976 – 17 febbraio 1977

17 febbraio 1988 – 5 febbraio 1989

5 febbraio 2000 – 23 gennaio 2001

23 gennaio 2012 – 9 febbraio 2013

Ecco chi è del segno del Serpente. Sono coloro che sono nati in queste date

4 febbraio 1905 – 24 gennaio 1906

23 gennaio 1917 – 10 febbraio 1918

10 febbraio 1929 – 29 gennaio 1930

27 gennaio 1941 – 14 febbraio 1942

14 febbraio 1953 – 2 febbraio 1954

2 febbraio 1965 – 20 gennaio 1966

18 febbraio 1977 – 6 febbraio 1978

6 febbraio 1989 – 26 gennaio 1990

24 gennaio 2001 – 15 febbraio 2002

