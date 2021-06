C’è un detto che tutti conoscono e che recita: l’erba del vicino è sempre più verde. Ma molti dei nostri investitori privati guardano soprattutto al nostro piccolo orticello e non vedono i rigogliosi campi del Nord America. Mentre la Borsa USA è sui massimi storici, la Borsa italiana da mesi tartaglia, ma non alcuni titoli, che svettano. Insieme al record dell’S&P 500, venerdì anche un titolo italiano è schizzato vicino ai massimi. In questo articolo i nostri Analisti raccontano perché si possono fare soldi a palate e affari d’oro con questa Borsa e su questo titolo.

Nell’ultima seduta della scorsa settimana l’S&P 500, il maggiore indice azionario statunitense, ha realizzato il massimo storico. Dopo un mese e mezzo di movimento laterale, i prezzi hanno ritrovato la forza di salire, probabilmente aiutati dai dati confortanti sull’inflazione in USA. E certamente spinti da un maxi piano di investimento da 1.200 miliardi voluto dal Presidente Biden.

Ma quanto sono destinati a salire i prezzi dell’S&P? Finché la crescita dell’economia americana sarà regolare e la politica monetaria della FED espansionistica, i prezzi continueranno a crescere. La prossima tappa per l’S&P 500 sono i 4.500 punti, che i prezzi possono raggiungere per fine luglio. Al ribasso i primi segnali di allerta arriveranno solamente con chiusure settimanali sotto 4.200 punti.

Soldi a palate e affari d’oro con questa Borsa e su questo titolo

La notizia dell’accordo quasi raggiunto sul piano da 1.200 miliardi voluto dall’Amministrazione Biden, ha spinto Wall Street. Ma ha anche messo in rampa di lancio uno dei maggiori titoli di Piazza Affari. Buzzi Unicem venerdì è volata del 4%. I motivi gli abbiamo scritti nell’articolo: “Una montagna di miliardi spinge questo titolo e porta al record una Borsa”.

L’azione è vicino ai massimi storici. Nell’ultima seduta ha chiuso a 23,3 euro. L’8 maggio del 2017 ha superato i 25 euro, ma il massimo è stato raggiunto a maggio del 2007 a 26,8 euro. Dal titolo nelle prossime sedute ci possiamo attendere sorprese. Il superamento di 23,4 euro farà salire i prezzi a 24 euro. Qui troverà un’area di resistenza tra 24 e 25 euro. Se il titolo avrà la forza di superarla potrà salire fino al massimo storico e puntare ai 30 euro. Invece al ribasso sarebbe negativa una chiusura dei prezzi sotto 22 euro.

Cosa attendersi da Piazza Affari in questa settimana? La speranza è che il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) possa finalmente salire fino a 26.000 punti. Un target che potrebbe essere raggiunto entro mercoledì se oggi l’indice chiudesse sopra i 25.600 punti. Una chiusura sotto i 25.400 punti rallenterebbe la scalata e una chiusura sotto 25.200 punti riporterebbe ad una nuova fase di debolezza di brevissimo periodo.

