Tutti gli esseri umani sognano, che lo ricordino oppure no.

A quanti è capitato al risveglio di scordarsi tutto? Alcuni sogni li rammentiamo vividamente nel dettaglio, altri invece spariscono nel nulla come se non fossero mai esistiti. Ma perché accade tutto ciò?

Quando ci addormentiamo i muscoli del nostro corpo si rilassano e per un periodo ridotto anche il cervello. Successivamente quando si entra nella fase di sonno profonda detta REM, il cervello comincia a riattivarsi. Si assiste ad una totale assenza di percezione muscolare, ad un aumento del battito cardiaco e gli occhi iniziano a muoversi con rapidità.

Le teorie del sonno, tra psicologia e scienza

Sul sogno ci sono due teorie differenti, una legata alla psicologia l’altra alla scienza. Molti ritengono infatti che i sogni siano imputabili alla propria condizione psicologica ed emotiva. La mente rielabora le proprie idee e pensieri. Se ci sono delle questioni irrisolte e preoccupazioni di qualsiasi genere è facile che riemergano nei sogni, quando si è più liberi dalle sovrastrutture mentali.

Secondo alcuni scienziati invece il sogno è da attribuire ad un insieme di impulsi nervosi casuali, che generano dei veri e propri corti circuiti che attivano le cellule della corteccia celebrale. Queste a loro volta creano una serie di immagini, provocando i sogni.

Sogni ricorrenti? Ecco perché sogniamo e ricordiamo solo alcuni sogni.

A quanto risulta da alcuni studi sembrerebbe che sia lo stato di sonno profondo che non permette di ricordare i sogni. Mentre secondo altre teorie i sogni che non ricordiamo rimangono nella memoria e riaffiorano solo quando abbiamo necessità di ricordarli.

Ecco come ricordare i sogni

Ci sono poi alcuni sogni che facciamo con ricorrenza. Secondo gli esperti questi sogni rappresentano l’espressione dell’inconscio. Essi si comportano come delle sentinelle, dei segnali che indicano qualcosa di irrisolto o delle preoccupazioni.

Un buon metodo per ricordare i sogni è quello di tenere vicino al comodino un diario dove appuntare l’eventuale sogno. Sembrerebbe infatti che sforzarsi di ricordare i sogni sia un esercizio utile per la memoria, ma soprattutto ci permette di conoscere meglio noi stessi.

Se l’articolo “Sogni ricorrenti? Ecco perché sogniamo e ricordiamo solo alcuni sogni” è stato di gradimento si consiglia la lettura di “questo è il significato dei sogni dove compaiono cani e gatti“.