Sull’indice DAX si è fatta sentire quella che potremmo definire una soglia di equilibrio dal punto di vista dell’analisi fondamentale.

Vediamo perché.

Soglia di equilibrio sul DAX

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Il livello raggiunto dall’indice DAX rappresenta una soglia, attorno alla quale i corsi da qualche tempo hanno oscillato diverse volte, come possiamo notare dal seguente grafico.

Talora con funzioni di supporto, talora di resistenza.

Ma perché proprio su questa soglia, o comunque attorno a questi valori, sembra essersi formato un livello di equilibrio?

La risposta può ricondurre all’analisi econometrica e fondamentale.

Vediamo perché.

Analisi econometrica e fondamentale

Nel corso di miei precedenti articoli ho spiegato un metodo di analisi fondamentale, per definire il cosiddetto fair value o prezzo di equilibrio di un indice azionario.

Il modello econometrico postula una situazione di equilibrio tra comparto azionario ed obbligazionario. Quando il rendimento di un indice azionario, definito dall’inverso del p/e (quindi come rapporto tra utile medio per azione e prezzi), sia pari al rendimento dei titoli di stato decennali, incrementato di un premio del 5 per cento, per il maggior rischio azionario.

Pertanto il fair value viene calcolato con la seguente formula: 1/i+0,05.

In altri termini, per conoscere il p/e di equilibrio occorrre dividere il numero 1 per il rendimento del titolo di stato decennale, incrementato del 5 per cento.

Esempio: rendimento del titolo di stato 3 per cento.

Quindi: 1/0,08=12,5.

Alla chiusura di ieri, in base alle stime medie di un panel di analisti relative al’utile medio per azione del DAX, questo quotava attorno ad un p/e di 21,77.

Valore che corrisponde ad un rendimento di 4,59.

Il bund decennale rende un -0,438 che, sommato al valore del 5 per cento, restituisce un rendimento di equilibrio di 4,562 per cento.

Calcolo del fair value

Pertanto, il valore di equilibrio del DAX si può calcolare come segue: 1/0,04562, che porta ad un p/e di 21,9, corrispondente ad un livello di 12.793 circa.

Proprio un valore prossimo alla soglia di prezzo, come osservavo più sopra, attorno alla quale i prezzi stanno oscillando.

Questo non significa che le quotazioni non possano andare oltre, ma in tal caso si sposterebbero in area di quotazione a premio rispetto ai fondamentali.

È comunque possibile, e statisticamente attendibile, che i prezzi possano salire almeno sino ad una quotazione a premio del 30 per cento rispetto ai fondamentali. Quindi con un p/e che potrebbe aggirarsi attorno a circa 28.

Le prospettive rialziste restano integre sino alla tenuta di determinati livelli, ma per gli approfondimenti degli aspetti tecnici rinviamo ad altre analisi.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box””e “PLT“