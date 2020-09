Soffri di dolori alla cervicale? Ecco il massaggio miracoloso che puoi fare da solo

Una vita sedentaria, una postura sbagliata, un colpo di freddo, uno sforzo fisico ed ecco che, come d’incanto, la nostra cervicale comincia a farsi sentire. Le cause scatenanti del dolore alla cervicale sono molteplici.

In molti casi, i dolori alla cervicale sono dovuti da:

postura sbagliata assunta nell’arco della giornata o anche durante la notte;

attività fisica, troppa o troppo poca;

periodi di stress;

colpi di freddo;

movimenti bruschi o improvvisi che possono provocare un trauma , i famosi colpi di frusta.

Bisogna, invece, rivolgersi al medico curante quando l’irrigidimento del collo è molto marcato e il dolore molto forte e persistente. In questi casi, si potrebbe essere in presenza di patologie più gravi, come cervicalgia cronica, artrosi cervicale o un’ernia del disco.

Sintomi

Generalmente, i sintomi sono riconoscibili da fastidiosi dolori che colpiscono la muscolatura del collo e della testa, spesso irradiandosi fino alle braccia e alla schiena.

Soffri di dolori alla cervicale? Il problema può essere di diverse intensità

Il torcicollo è uno dei fastidi primari se soffri di cervicale. Tuttavia, in casi più gravi l’immobilità del collo è totale e può essere accompagnata da nausea e vomito. Per alleviare un normale dolore alla cervicale potete provare un auto massaggio sulla zona interessata. Molto facile e piacevole. Scopriamo insieme come farlo

Ecco il massaggio da fare su spalle e collo, comodamente a casa e da soli

Se siete vittime di un periodo particolarmente stressante, il dolore alla cervicale può essere alleviato con un massaggio quotidiano. Gli esperti consigliano di associare questa pratica a qualche minuto di stretching.

Prima di procedere con il massaggio vero e proprio, sgombrate la mente da qualsiasi pensiero. I muscoli devono essere rilassati e la vostra mente deve essere concentrata sul massaggio che state per effettuare.

Iniziate con delle circonduzioni del collo, prima in un senso e poi nell’altro. Alzate le spalle il più possibile e poi, espirando, lasciatele cadere. Appoggiate i pollici alla base della testa e eseguite delle leggere frizioni circolari verso l’esterno. Con la testa leggermente flessa in avanti, avvolgete la parte posteriore del collo e massaggia con delle morbide pressioni.

Tenendo il collo in basso, pizzicate con la mano destra delicatamente il trapezio sinistro, nella parte del muscolo che inizia dalla nuca fino alla clavicola. Eseguite dei movimenti semicircolari, spostando la mano lungo tutta la linea del muscolo, dalla clavicola alla nuca. Eseguite questi movimenti dal basso verso l’alto e viceversa. Massaggiate la zona usando pollice e indice, se avete a disposizione un olio per il corpo, applicate una noce di prodotto e continuate a massaggiare.

Ripetete anche dall’altro lato. Quindi posizionate la mano sinistra sul trapezio destro ricordando di tenere il braccio opposto rilassato e lungo il fianco. Spostatevi ora sulla zona lombare. Con le mani aperte e le dite rivolte verso il basso, esegui dei veloci movimenti, alternando sfioramenti circolari e lineari.

