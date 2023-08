Soffri di caldo durante la notte? Non sudare nel letto in estate con 5 rimedi della nonna che ti faranno risparmiare

Il caldo torrido di queste settimane sta mettendo tutti noi a dura prova. In particolare nel sud Italia, le temperature elevate stanno causando gravi danni, disagi e malori. Queste condizioni meteo ci rendono difficile qualsiasi attività quotidiana, ma anche dormire. Oggi siamo qui per svelare cinque trucchi formidabili che ti permetteranno di dormire bene.

Estate è sinonimo di caldo, sole e lunghe giornate. Tuttavia, quando le temperature si fanno roventi, la situazione può diventare davvero da incubo. Moltissime persone per colpa del caldo non riescono a dormire la notte e, diciamocelo: non riposare rende tutto più complicato. Se la notte sudi e ti rigiri continuamente nel letto sognando un po’ di refrigerio, oggi sveleremo delle soluzioni che ti aiuteranno a dormire meglio. E non ti faranno spendere tanti soldi in bolletta come i condizionatori o i ventilatori. Vuoi sapere come fare? Continua a leggere e scoprilo!

Soffri di caldo durante la notte? Se vuoi rinfrescarti fai attenzione ai tessuti che usi e indossi

Forse non ci hai mai pensato, ma il pigiama che indossi può influire parecchio sulla qualità del sonno. Cerca di indossare tessuti come lino, cotone e seta, che favoriscono la traspirazione e non fanno sudare.

Lo stesso discorso vale per le lenzuola: oltre ai tessuti precedentemente indicati, prediligi colori chiari e noterai subito la differenza. Infine, scegli bene il tuo cuscino. In estate, opta per cuscini poco voluminosi e di più piccole dimensioni. L’appoggio alla nuca sarà migliore e suderai di meno.

Altri 5 metodi che non ti aspetti ma che faranno la differenza e ti faranno anche risparmiare: li hai già provati?

Soffri di caldo durante la notte? Hai mai provato a dormire in basso su un materasso quasi rasoterra? Il calore tende a salire in alto e in basso l’aria circola di più: provare per credere. Cerca di creare la giusta corrente in casa senza esagerare ed evita per quanto possibile di usare ventilatori e condizionatori, specialmente se diretti. Prova piuttosto a bagnare un panno nell’acqua gelida e ad agganciarlo alla finestra della camera da letto. Esposto all’aria il panno rilascerà una piacevole brezza fresca. Se sei una persona freddolosa che in inverno usa la borsa dell’acqua calda, puoi provare d’estate a riempirla d’acqua molto fredda. Tienila vicino a te ai piedi del letto e non sentirai più caldo.

Hai mai provato ad andare a dormire con i capelli umidi? Questo metodo è super efficace, ma attenzione alle correnti d’aria che potrebbero causare il torcicollo. Fallo esclusivamente se non hai condizionatori d’aria o ventilatori in funzione che ti espongono alle correnti d’aria. Infine, dedica almeno 10 minuti ad un pediluvio refrigerante: sgonfia piedi e caviglie e ti farà dormire bene. Per un effetto pazzesco, aggiungi all’acqua qualche goccia di olio essenziale alla menta o al rosmarino.

Il consiglio in più per andare a dormire freschi

Ricordati che mangiare leggero ti farà dormire sonni sereni. Il corpo non sarà così affaticato per farti digerire e avvertirai meno caldo. Inoltre, bere molta acqua ti mantiene idratato e questo ti farà avvertire meno il caldo anche durante la notte.