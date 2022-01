Con una ricetta così buona la torta di mele andrà a ruba in quattro e quattr’otto e noi potremmo fare un figurone in poche mosse.

Dopo il grande successo della ricetta classica della morbidissima torta di mele frullate, ecco impazzare sui social anche la versione senza uova.

Le mele restano le protagoniste di tantissimi dessert anche nel 2022. Utilissime per creare dei dolci dal gusto piacevole che si scioglie in bocca. D’altronde, come resistere all’intramontabile torta di mele della nonna? Perché non cominciare l’anno alla grande con questa ricetta facilissima e super golosa?

Tra le numerose tipologie di mele, c’è anche questa specialità che non solo è gustosa ma aiuterebbe anche la salute di circolazione, pelle e capelli.

Ed ora, si consiglia di allacciare il grembiule e preparare questa sofficissima torta di mele frullate senza uova pronta in 5 minuti e con pochi euro che sta letteralmente spopolando

Una ricetta non solo facilissima da realizzare ma anche molto economica. Di seguito tutto l’occorrente per la torta all’acqua con mele frullate.

Ingredienti per una tortiera di 24 centimetri di diametro

2 mele;

250 grammi di farina tipo 00;

180 grammi di zucchero;

30 millilitri di olio di semi di girasole;

250 millilitri di acqua a temperatura ambiente;

una bustina di vanillina;

una bustina di lievito per dolci.

Procedimento

Come primo passaggio bisognerà inserire in una ciotola lo zucchero. Poi la farina setacciata, il lievito e la vanillina. Mescolare gli ingredienti secchi per qualche minuto.

Successivamente, versare a filo l’acqua a temperatura ambiente e poi l’olio di semi di girasole. Intanto, mescolare con cura per evitare grumi.

Per velocizzare ancora di più l’operazione basterà versare tutto in un frullatore.

A questo punto sbucciare le mele e tagliarle a fette. Poi, aggiungere i pezzetti nel frullatore (lasciando da parte qualche fetta per la decorazione). Frullare il composto fino a quando non risulta liscio e omogeneo.

Prendere una tortiera e rivestirla da carta da forno. Disporre sul fondo le fette di mela avanzate e poi versare il composto all’interno dello stampo e livellarlo con un cucchiaio.

Per realizzare l’impasto ci vorranno circa 5 minuti. Il nostro lavoro è praticamente finito.

Far cuocere in forno statico già caldo impostando la temperatura a 180°. Lasciar cuocere per circa 20 massimo 30 minuti. Dopo sfornare e spolverare con uno strato di zucchero a velo prima di servire. Ed ecco svelata la ricetta della sofficissima torta di mele frullate senza uova pronta in 5 minuti e con pochi euro che sta letteralmente spopolando.