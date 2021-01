Cosa c’è di più gustoso e soddisfacente di una merenda preparata in casa?

A volte la bontà di un dolce dipende da alcuni semplici dettagli.

Quindi, se vero che la vita è troppo breve per mangiare una brioche vuota, non resta che scoprire di più sulle soffici e morbide treccine di zucchero da gustare assolutamente.

Ingredienti

500g di farina 00;

50 g di zucchero;

25g di lievito di birra fresco;

250 ml di acqua;

50 g di strutto;

1 cucchiaino di sale;

un tuorlo d’uovo;

latte q.b.

Preparazione dell’impasto

Come prima cosa è necessario sciogliere il lievito di birra fresco con un po’ di acqua dei 250 ml.

In una terrina setacciamo la farina e uniamo il lievito sciolto, lo zucchero, lo strutto e aggiungiamo la restante parte di acqua.

Diamo inizio al divertimento!

Bisogna lavorare l’impasto con le mani sino ad ottenere un composto omogeneo.

Il sale dovrà essere aggiunto all’ultimo. Ciò perché il sale è un inibitore del lievito e va aggiunto nell’impasto il più tardi possibile così da permettere alla pasta di lievitare.

Coprire la terrina con della pellicola trasparente e inserirla in forno spento con lampadina accesa. Lasciare riposare l’impasto al suo interno per un’ora.

Come creare le treccine

Trascorsa l’ora è necessario togliere la pasta dal forno e dividerla in piccole porzioni da circa 80g ciascuna.

Allungare leggermente il piccolo panetto con le dita e dividerlo a metà così da poter realizzare una treccia e procedere allo stesso modo con tutti gli altri.

Adagiare le trecce in una teglia con della carta forno e spennellarle leggermente con un po’ di latte e un tuorlo d’uovo.

Quest’ultimi due ingredienti devono essere uniti e poi spennellati.

È necessario, a questo punto, che l’impasto delle treccine riposi per un’altra ora.

Passati i sessanta minuti è tempo di infornare a 180 gradi per 20 minuti.

Una volta sfornate, non resta che lasciarle raffreddare per poi bagnarle con un po’ di latte e passarle nello zucchero.

Le nostre soffici e morbide treccine di zucchero da gustare assolutamente sono pronte!